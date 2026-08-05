Pet za pet: Evo što smo naučili iz Dinamove 'petarde' Žalgirisu

Dinamo je u utorak deklasirao Kauno Žalgiris 5-0 i stigao na milimetar od doigravanja za Ligu prvaka, gdje ih čeka norveški prvak Viking. Bila je to uzbudljiva utakmica u kojoj su Plavi mogli pobijediti i s većom razlikom, ali i utakmica koja je donijela neke zaključke. Ovo je pet stvari, ključnih detalja koje smo naučili iz Dinamove petarde jučerašnje ljetne zagrebačke noći. Idemo redom...

Nesreća nikad ne dolazi sama

Glavni poučak je da za Dinamove protivnike "nesreća nikada ne dolazi sama". Plavi su po tko zna koji put otkako je Mario Kovačević sjeo na klupu pokazali da imaju jedinstvenu sposobnost zabijanja dva pogotka jedan za drugim. U prvoj utakmici protiv Thuna Zajc je zabio u 86. minuti, da bi dinamovci imali veliku priliku u 93., u uzvratu je Beljo zabio u 74., pa i Kačavenda u 78. Protiv Žalgirisa je uragan bio još i jači. Nakon uvodnih pola sata testiranja snaga Modri su zabili u 31., pa odmah i minutu kasnije. I tu leži velika (mentalna) snaga ovog Dinama.

Stabilna klupa

Još jedan poučak ove utakmice, ali i cijele (dosadašnje) sezone, jest da Kovačević ima nešto što je Dinamu falilo još od vremena prvog mandata Nenada Bjelice - dvije "prve momčadi". Kada god Modrima u igru uđu "rezerve" Topić, Kačavenda ili Galešić, koji jučer nije igrao, razlike gotovo da i nema. Ako Kiril Kravcov potpiše i pokaže se da je dostojna zamjena za kapetana Josipa Mišića, onda će Dinamo biti stroj kojeg se svi moraju bojati.

Pitanje vratara

Nakon utakmice u kojoj protivnik nije imao niti jedan udarac u okvir vrata bilo bi suludo pohvaliti vratara što je sačuvao mrežu netaknutom, no Filipovića ipak treba pohvaliti za izvedbu protiv Kauna jer je Dinamov "broj 1" pokazao nevjerojatnu mirnoću prilikom svakog izlaska u pritisak protivnika te je čak podijelio nekoliko dobrih lopti, uključujući i par iz kojih su proizašli ozbiljni napadi Modrih.

Istarska veza

Od pozitivnih stvari mogli smo vidjeti i jednu koju smo čekali od početka prošle sezone. Dinamo ponovno može računati na "istarsku vezu", odnosno kombinatoriku Morisa Valinčića i Matea Lisice. Nekoliko su puta dvojica Istrijana dobro odigrala dupli pas, pa i mijenjala pozicije te izluđivala protivnika. Upravo je s te desne strane pao prvi pogodak, ali moglo ih je pasti i više.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Jednako puno treba pohvaliti i lijevu stranu na kojoj ordinira Matteo Perez Vinlof, koji je pokazao izvanredne ofenzivne sposobnosti.

Postoji jedan problem

Iako se Dinamova pobjeda nad Kaunom može nasloviti epitetom "veličanstvena", Marija Kovačevića ipak bi trebale zabrinuti neke stvari. Najočitija je količina promašaja koje su Dinamovi igrači imali. Tu ponajviše pada na pamet udarac Belje koji se od poda odbio prema golu, ali je Svedkauskas dobro obranio.

No, više od promašaja brine činjenica da su tri pogotka stigla izvan šesnaesterca, kao i to da čak četiri možemo okarakterizirati kao pogreške gostiju. Kod prvog pogotka vratar litavskog prvaka "pomogao" je lopti da uđe u mrežu, a kod drugog je isto učinio i Benchaib.

Treći pogodak je "čist", dok je Stojkovićev stigao kao reakcija na prebrzo i neprecizno izvođenje slobodnog udarca Ivana Fiolića. Posljednji od pet pogodaka piše se Lukasu Kačavendi, ali treba priznati da je Svedkauskas mogao bolje reagirati nakon obrane. Kada tome dodamo i "kruženje" oko šesnaesterca u prvih pola sata dođemo do zaključka da Modri moraju poraditi na kreaciji, ali i završnici.

Ipak, uz sve te "greške" treba "skinuti kapu" i reći kako je Dinamo odradio jednu vrhunsku utakmicu kojom si je kupio blagostanje. Sada se hrvatski prvak može na miru pripremiti za ogled s Vikingom.