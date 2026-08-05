Dinamo zaradio milijune, ali prava zarada tek može ukapnuti

Dinamo je u utorak porazio Kauno Žalgiris 5-0 i tako stigao na korak do Lige prvaka. Ostalo je još odraditi uzvrat u Litvi, ali to bi trebalo biti samo rutinsko odrađivanje posla, pa slijedi ogled s norveškim prvakom Vikingom.

No, utakmica sa Žalgirisom nije napunila Dinamo samo samopouzdanjem, već i u financijskom smislu. Naime, Dinamo je uvjerljivom pobjedom osigurao nastup u Europskoj ligi, pa je samim time zaradio 1,14 milijuna eura. Kada tomu dodamo i raniju zaradu protiv Thuna, dolazimo do toga da je Dinamo ove sezone zaradio ukupno 4,91 milijun eura samo od Uefinih natjecanja.

Plasman u Ligu prvaka je pak "svijet za sebe". Ako Modri nakon Thuna i Kauno Žalgirisa izbace i Viking, slijedi nagrada od 18,62 milijuna eura. Uz to se svako mjesto nagrađuje s po 275 tisuća eura, pa bi Modri prolaskom pokraj Norvežana imali zajamčenih nešto manje od 20 milijuna eura.