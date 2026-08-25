Hrgović i Plantić love najveće pobjede u svojim karijerama: 'Moramo uzeti pojas i dignuti Hrvatsku'

Hrvatski boksači ovog su vikenda na velikoj sceni. Filip Hrgović bori se za svjetski naslov, a Luka Plantić ima meč karijere protiv opasnog Lestera Martineza iz Gvatemale.

U igri je privremeni WBC-ov pojas u supersrednjoj kategoriji, a do njega će pokušati doći dva neporažena boksača.

Luka Plantić koji ima savršeni omjer od 13-0 u ringu će se sastati s fantastičnim Lesterom Martinezom iz Gvatemale koji za poraz ne zna u 20 borbi od kojih je čak 16 završilo njegovim nokautom. No, Plantić zna da suparnik ima i svoje slabosti.

"Kondicijski, koliko smo vidjeli, nije toliko ni spreman. Što se tiče prve 2-3 runde tu je vrhunski, no onda počinje padati."

Svi analitičari kao izrazitog favorita stavljaju Martineza, no Plantić se s takvim predikcijama ne bi složio.

"Tako su govorili i za onog Rina, Južnoafrikanca, da je prerano i da mi je treći meč pa je doživio nokaut."

Kao svoju veliku prednost Plantić vidi svoju sjajnu fizičku spremu.

"Mogu reći da je ovo jedna od najboljih spremnosti koje sam imao dosad jer to osjetim sam po sebi. Tako da mogu reći da ćete gledati jednu novu i bolju verziju Plantića."

U slučaju pobjede Luka Plantić imat će jedinstvenu priliku. I službeno će postati obvezni izazivač za punopravni naslov Svjetskog prvaka. Čime bi praktički zakazao meč protiv pobjednika borbe velikog Canela Alvareza i Christiana Mbilija.

"Velika mi je motivacija. Da napokon, nakon 20 godina, napravim nešto u svojoj profesionalnoj karijeri."

Subota navečer bit će jedna od najvećih večeri hrvatskog boksa zadnjih godina. Osim Plantića, u ring ulazi i Filip Hrgović koji će u Londonu po drugi put imati priliku krenuti po punopravni IBF-ov pojas. Riječ je o tituli koja je ostala upražnjena nakon što je se odrekao Oleksandr Usik.

"Obadva moramo uzeti pojas i dignuti Hrvatsku, što se boksa tiče, na jednu veću razinu", rekao je Plantić.

I Filipa Hrgovića i Luku Plantića analitičari vide kao izrazite outsidere. No, ni jednom ni drugom takva uloga nije strana i u samo nekoliko sati razmaka, na drugim krajevima svijeta, imat će priliku upisati vjerojatno i najveće pobjede u svojim karijerama.

"Vidimo se 29. kolovoza!"