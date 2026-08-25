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(PRE)PAMETAN REID /

Nevjerojatna transformacija zvijezde 'Zločinačkih umova': Od mladog genijalca do pravog zavodnika

Nevjerojatna transformacija zvijezde 'Zločinačkih umova': Od mladog genijalca do pravog zavodnika
Foto: ADAM TAYLOR
Nakon završetka originalne serije 2020. godine, Gublerov povratak na CBS bio je dugo očekivan.
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Matthew Gray Gubler, glumac koji je petnaest godina utjelovljivao genijalnog i ekscentričnog dr. Spencera Reida u hit seriji "Zločinački umovi", ulazi u novu fazu karijere. S navršenih 46 godina, ovaj miljenik publike ne samo da izgleda bolje no ikad, već se i vraća na male ekrane u glavnoj ulozi koja obećava. Dok obožavatelji i dalje pamte njegove dane u FBI-jevoj Jedinici za bihevioralnu analizu, Gubler je spreman pokazati sasvim novo lice.

Seriju 'Zločinački umovi' gledajte na RTL-u 2 u večernjem terminu.

25.8.2026.
20:27
Hot.hr
Profimedia
MatthewZločinački UmoviSerijaTransformacija
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