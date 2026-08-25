Nevjerojatna transformacija zvijezde 'Zločinačkih umova': Od mladog genijalca do pravog zavodnika

Matthew Gray Gubler, glumac koji je petnaest godina utjelovljivao genijalnog i ekscentričnog dr. Spencera Reida u hit seriji "Zločinački umovi", ulazi u novu fazu karijere. S navršenih 46 godina, ovaj miljenik publike ne samo da izgleda bolje no ikad, već se i vraća na male ekrane u glavnoj ulozi koja obećava. Dok obožavatelji i dalje pamte njegove dane u FBI-jevoj Jedinici za bihevioralnu analizu, Gubler je spreman pokazati sasvim novo lice.

Seriju 'Zločinački umovi' gledajte na RTL-u 2 u večernjem terminu.