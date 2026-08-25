Možete li prepoznati ove hrvatske gradove i općine na temelju asocijacija? Sad se treba dokazati

Hrvatska je podijeljena na jedinice lokalne i područne, regionalne samouprave. U Hrvatskoj postoji 127 gradova i 428 općina, uz 20 županija i Grad Zagreb koji ima poseban status.

Gradovi su uglavnom veća urbana središta, dok su općine najčešće manje zajednice koje obuhvaćaju nekoliko naselja.

Najveći hrvatski grad je Zagreb, koji je ujedno i glavni grad države te gospodarsko, kulturno i političko središte. Svaki grad i općina imaju vlastita predstavnička tijela i upravljaju poslovima važnima za život stanovnika, poput održavanja komunalne infrastrukture, razvoja naselja, kulture i obrazovanja.

Gradovi i općine imaju važnu ulogu u očuvanju lokalnih posebnosti, razvoju gospodarstva i poboljšanju kvalitete života ljudi. Iako se razlikuju po veličini i broju stanovnika, svi zajedno čine važan dio organizacije Republike Hrvatske.