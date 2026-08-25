Koliko dobro poznaješ biljni i životinjski svijet Afrike? Dokaži na kvizu da ti nisu strani

Malo je kontinenata koji su toliko raznoliki i bogati životom kao Afrika. Od prostranih savana i gustih prašuma do surovih pustinja i visokih planina, Afrika je dom nekim od najfascinantnijih stvorenja na planetu. Njezina flora i fauna stoljećima inspiriraju istraživače, umjetnike i zaljubljenike u prirodu. No, koliko dobro zaista poznajete taj nevjerojatni kontinent?

Kraljevstvo savane i veličanstveni divlji svijet

Priča o Africi priča je o životu u svom najčišćem obliku. Njeno srce kuca u ritmu savane, golemog prostranstva koje je dom nekih od najpoznatijih životinja na svijetu. Dok svijet prolazi kroz velike promjene, ovdje se odvija vječni ciklus života i smrti. Tu su rođene legende o "Velikoj petorci" – lavu, leopardu, slonu, nosorogu i bivolu – a Velika seoba gnua i zebri predstavlja jedan od najimpresivnijih prirodnih spektakala. Divovi poput žirafa i slonova dominiraju krajolikom, dok grabežljivci poput geparda i hijena oblikuju ravnotežu ekosustava. Njihova ostavština, od epskih lova do nježne brige za mladunce, svjedoči o bogatom mozaiku života koji je postavio temelje našem razumijevanju prirode.

Od pustinjskog pijeska do gustih kišnih šuma

Iako je savana kolijevka afričkog safarija, ostatak kontinenta nudi priču o nevjerojatnoj raznolikosti i prilagodbi. Od 1,200 metara visokih dina pustinje Namib do goleme Sahare, život se prilagodio ekstremnim uvjetima na fascinantne načine. Istovremeno, bazen rijeke Kongo, druga najveća kišna šuma na svijetu, skriva tajne i vrste koje se ne mogu pronaći nigdje drugdje – od nizinskih gorila i čimpanzi do zagonetnog okapija. Jedinstvene biljke poput drevnog baobaba i otporne velvičije svjedoče o biljnom svijetu koji je jednako čudesan kao i životinjski, nudeći alternativu klasičnoj slici Afrike.