Zabrinjavajuće fotografije holivudske zvijezde 'procurile' u javnost: Prijeti mu deložacija

Foto: H.f.p.a./tha/hollywood Archive/profimedia
Glumcu Mickeyju Rourkeu (73) prijeti deložacija iz kuće u Los Angelesu zbog neplaćene stanarine, proizlazi iz sudskih dokumenata. Rourke, koji je karijeru započeo početkom 1980-ih nakon kratke boksačke karijere, brzo je postao holivudskih zvijezda, ali je zbog sukoba i osobnih problema tijekom 1990-ih gotovo nestao s filmske scene. Na vrhuncu slave napustio je glumu i vratio se profesionalnom boksu, što je ostavilo trajne posljedice na njegovo zdravlje i izgled. Povratak pozornosti ostvario je sredinom 2000-ih filmovima Sin City i The Wrestler, za koji je osvojio Zlatni globus i bio nominiran za Oscara. Unatoč tom povratku, njegovu karijeru i dalje prate kontroverze i financijski problemi.

4.1.2026.
8:47
Hot.hr
Profimedia
Mickey RourkeDeložacijaGlumac
