Glavni trg u Zagrebu okupio molitelje i prosvjednike, a sve je osiguravala policija

Prve subote u mjesecu, na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu održala se još jedna muška molitva krunice. Zanimljivo, danas su se moliteljima pridružile i žene koje su također molile, ali one su bile izvan kruga u kojem mole muškarci.

Po običaju, na Trgu su bili i prosvjednici koji su bubnjali i pjevali pjesme. Sve je osiguravala policija. Molilo se i u drugim hrvatskim gradovima.

U našoj galeriji pogledajte kako je to izgledalo.