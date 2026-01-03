FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NOVA GODINA, STARE NAVIKE /

Glavni trg u Zagrebu okupio molitelje i prosvjednike, a sve je osiguravala policija

Glavni trg u Zagrebu okupio molitelje i prosvjednike, a sve je osiguravala policija
Foto: Pixsell
1 /19
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Prve subote u mjesecu, na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu održala se još jedna muška molitva krunice. Zanimljivo, danas su se moliteljima pridružile i žene koje su također molile, ali one su bile izvan kruga u kojem mole muškarci.

Po običaju, na Trgu su bili i prosvjednici koji su bubnjali i pjevali pjesme. Sve je osiguravala policija. Molilo se i u drugim hrvatskim gradovima.

U našoj galeriji pogledajte kako je to izgledalo.

3.1.2026.
12:04
danas.hr
Pixsell
MoliteljiTrg Bana JelačićaProsvjednici
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
NOVA GODINA, STARE NAVIKE /
Glavni trg u Zagrebu okupio molitelje i prosvjednike, a sve je osiguravala policija