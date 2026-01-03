Ona ima 47 godina?! Sylvie Meis opasno podigla temperaturu u minijaturnom badiću

FREEMAIL
WOW, KAKVO TIJELO /

Foto: Backgrid/backgrid Usa/profimedia
Nizozemska manekenka Sylvie Weis (47) posljednjih je godina postala jedno od najzanimljivijih imena europske modne scene.
Iako je zakoračila u 48. godinu života, Sylvie Meis još jednom je dokazala da su godine za nju tek broj. Nizozemska reality zvijezda, manekenka i voditeljica Novu godinu dočekala je na plaži u Miamiju, a fotografije s plaže izazvale su lavinu reakcija – ponajviše zbog njezine besprijekorne figure zbog koje joj, kako tvrde obožavatelji, nitko ne bi dao 47 godina.

Sylvie je posljednji dan 2025. godine provela u opuštenom, ali itekako upečatljivom izdanju. U ljubičastom dvodijelnom kupaćem kostimu pozirala je na pješčanoj plaži, a vitka linija, zategnuto tijelo i mladolik izgled ponovno su je lansirali u središte pažnje. 

Poznata po discipliniranom načinu života, redovitom vježbanju i brizi o prehrani, Sylvie već godinama slovi kao jedna od najfit žena europske javne scene. Iako se bliži pedesetima, njezina energija, samopouzdanje i izgled često su tema medija, ali i inspiracija ženama diljem svijeta, a više fotografija njezine besprijekorne figure pogledajte u našoj galeriji. 

 

3.1.2026.
9:21
Irena Grgić
Profimedia
Sylvie Meis
