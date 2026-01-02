Sjećaš li se 2016.? Evo na što smo brijali prije 10 godina, neke se stvari danas čine tako dalekima
Sjećate li se što je obilježilo 2016., godinu koja je danas od nas udaljena puno desetljeće? Baš nas je zaintrigiralo za čime smo tada ludovali, što je sve bilo moderno i popularno, pa smo načas zavirili u Googleove trendove te se iznenadili što je sve obilježilo tih 365 dana. Kao što ćete se i sami u nastavku uvjeriti, neke se stvari iz današnje perspektive čine tako dalekima, mogli bismo reći gotovo i zaboravljenima.