SVAKA ČAST /

Nestvarno: Danas je jedan od poznatijih fitness modela, a znate li kako je izgledala prije?
Foto: Jam Press/jam Press/profimedia
1 /17
Fitness model i profesionalna bodybuilderica Tina Fernandez (45), samohrana majka troje djece, kaže da se na društvenim mrežama svakodnevno suočava s uvredama zbog svog mišićavog izgleda, uključujući optužbe da je „odbojna“ i „loša majka“.

U razgovoru za NeedToKnow ispričala je da je godinama imala nestabilan odnos prema hrani i tijelu te da se nakon prve trudnoće bezuspješno pokušavala vratiti u formu isključivo kardio-treningom. Pravu promjenu doživjela je tek kada je počela dizati utege, razvila zdraviji odnos prema tijelu i stekla samopouzdanje.

Fernandez ističe da je negativni komentari ne obeshrabruju te da društvene mreže koristi prvenstveno profesionalno, kako bi motivirala druge.

2.1.2026.
15:37
Hot.hr
Jam Press/jam Press/profimedia
Body BuildericaInfluencericaKritike
Nestvarno: Danas je jedan od poznatijih fitness modela, a znate li kako je izgledala prije?