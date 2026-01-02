Cijela Engleska bruji o tome što je Joško Gvardiol radio na Novu godinu

U ogledu 19. kola Premier lige, momčad Pepa Guardiole odigrala je samo 0-0 na gostovanju kod iznimno čvrstog Sunderlanda, čime je vodeći Arsenal pobjegao na četiri boda prednosti.

City je već u sedmoj minuti zatresao suparničku mrežu, no pogodak Bernarda Silve je poništen zbog zaleđa. Gosti su dominirali u posjedu, međutim nisu uspjeli slomiti obranu Sunderlanda.

Sve o engleskom nogometu čitajte na portalu Net.hr.

Joško Gvardiol je ušao u igru u 57. minuti umjesto Nice O'Reillyja, a u 75. minuti je bio vrlo blizu gola, no pogodio je okvir gola. Gvardiol je ušao u igru i oduševio cijelu Englesku.

Njegov ulazak, uz povratnike Rodrija i Jeremyja Dokua, donio je Cityju prijeko potrebnu energiju i ofenzivnu dimenziju. Gvardiol je zauzeo poziciju lijevog beka, no vrlo brzo je postalo jasno da se neće zadržavati isključivo u obrambenim zadacima. Gotovo odmah po ulasku počeo je stvarati probleme obrani Sunderlanda, a engleski mediji, poput Manchester Evening Newsa, složili su se da je njegov doprinos bio trenutan i iznimno značajan, ocijenivši njegov nastup visokom sedmicom.

Navijači ga hvalili na mrežama, a engleski mediji dali mu visoke ocjene

Kako je vrijeme odmicalo, pritisak Cityja postajao je sve jači, a Gvardiol se prometnuo u glavnu napadačku prijetnju. Više je vremena provodio u suparničkom šesnaestercu nego na vlastitoj polovici, što je rezultiralo s nekoliko stopostotnih prilika. Prvo je domaći vratar Robin Roefs fantastičnom intervencijom obranio njegov udarac glavom iz neposredne blizine. Nedugo zatim, dogodio se trenutak koji je mogao odlučiti utakmicu.

Nakon jednog ubačaja, Gvardiol je u gužvi izveo spektakularan akrobatski potez, zahvativši loptu preko ramena, no ona je pogodila vanjski dio vratnice. Frustracije su se nastavile i u samoj završnici, kada je još jedan njegov obećavajući udarac s nekoliko metara herojski blokirao branič Sunderlanda. Engleski komentatori su ga bez dvojbe proglasili najvjerojatnijim strijelcem Cityja u drugom poluvremenu, unatoč tome što je u igru ušao kao branič.

Od čitatelja BBC-a dobio je treću najvišu ocjenu među igračima Cityja (5.60). Najbolji je po njima u gostujućoj momčadi bio Gianluigi Donnarumma (5.96), a najslabiji Haaland (4.36).

Nakon utakmice, engleski mediji bili su puni hvale za Gvardiolov nastup. Isticali su njegovu energiju i ofenzivni doprinos koji je zamalo slomio otpor "Crnih mačaka". Na društvenim mrežama navijači su žalili za propuštenim prilikama, a Gvardiolovi pokušaji bili su glavna tema rasprava. Pep Guardiola, iako vidno razočaran rezultatom, nije propustio spomenuti šanse hrvatskog braniča. "Stvorili smo dovoljno prilika za pobjedu. Promašivali smo unutar šest metara. Drugo poluvrijeme bilo je izvrsno, dečki su dali sve od sebe. Imali smo prilike preko Savinha, Jeremyja, Phila i Erlinga, ali i Joška. Puno ih je bilo, ali nažalost nismo uspjeli", izjavio je menadžer Cityja za Sky Sports.