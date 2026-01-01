Hull City posrnuo kod kuće: Jakirovićeva momčad prekinula niz pobjeda

U susretu 24. kola engleskog nogometnog Championshipa Hull City, kojeg vodi Sergej Jakirović, je na domaćem terenu izgubio od Stokea sa 0-1.

Nakon što su spojili četiri pobjede i remi, poraženi su na svom MKM stadionu od Stokea sa 0-1. Gol odluke zabio je Robert Bozenik u 39. minuti.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Slovački reprezentativac je u 54. minuti napustio teren zbog ozljede ramena, zbog čega je nadoknada trajala čak 17 minuta.

Domaćin je imao nekoliko prilika za izjednačenje, dva puta su igrači Sergeja Jakirovića pogađali okvir gola, pri čemu Kasey Palmer u 98. minuti.

Hull je pao za jedno mjesto, sada je peti sa 41 bodom. Vodi Coventry sa 52 boda, drugi je Ipswich sa 44 boda, Middlesbrough ima 43 boda, a ispred Hulla je i Warford sa 41 bodom.

Podsjetimo, prve dvije pozicije vode direktno u elitni razred engleskog nogometa, dok će klubovi od trećeg do šestog mjesta razigravati za još jednu kartu za Premier ligu.

