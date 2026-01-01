Bliskoistočni klub cilja dvojicu talentiranih Hrvata: Hoće li mladi reprezentativci napustiti HNL?

Klub iz Abu Dhabija, Al-Jazira, ističe se kao ozbiljan igrač na tržištu mladih talenata i ovog puta je za oko uzeo dvojicu perspektivnih hrvatskih nogometaša. Prema pisanju Sportskih novosti, 22-godišnji Luka Stojković, trenutno član Dinama, dobio je ponudu vrijednu 2,5 milijuna eura.

Stojković, koji je u Dinamo stigao iz Lokomotive 2023. godine za istu svotu, ove sezone je odigrao ukupno 859 minuta. Mladi veznjak prošao je težak period zbog ozljede prednjeg križnog ligamenta, koja ga je primorala propustiti veći dio sezone. Unatoč tome, tijekom prošlosezonskih priprema u Turskoj uspio je potvrditi svoj status 'desetke' Dinama. Povratak u formu bio je otežan crvenim kartonima u susretima protiv Gorice, što je smanjilo potencijalne šanse za poziv u reprezentaciju.

Stojković nije jedini Hrvat koji je privukao pažnju iz Emirata. Al-Jazira je izrazila interes i za 20-godišnjeg Adriana Jagušića, senzaciju HNL-a iz Slaven Belupa. Klub iz Koprivnice odbio je ponudu od četiri milijuna eura, jer želi dodatno kaliti mladog veznjaka. Jagušić je bio blizu prelaska u Dinamo prošlog ljeta, a za njim prate interes i skauti Barcelone.

Zimski prijelazni rok u HNL-u traje od 10. siječnja do 17. veljače, što znači da će u narednim tjednima mnogi klubovi mijenjati rostere kako bi osigurali bolje proljetne rezultate. Pregovori između Al-Jazire i hrvatskih klubova već su započeli, s ciljem da se transferi realiziraju što prije unutar roka, ali prema posljednjim informacijama teško je za pretpostaviti kako će se transferi dogoditi.

