Od moždanog udara preminula legenda regije: Bio je na vrhu svjetske federacije

U 78. godini života preminuo je Aleksandar Boričić. Svijet odbojke zavijen je u crno. Napustio nas je jedan od najutjecajnijih ljudi u odbojkaškom svijetu. Čovjek koji je bio predsjednik Europske i Svjetske odbojkaške federacije. Boričić je preminuo od posljedica moždanog udara, ostavivši iza sebe nasljeđe koje je trajno obilježilo ne samo srpsku, već i europsku i svjetsku odbojku.

Rođen 26. svibnja 1948. godine u Beogradu, Boričić je svoju sportsku priču započeo kao igrač u Odbojkaškom klubu Crvena zvezda još 1962. godine. Njegov talent i predanost ubrzo su ga doveli do reprezentacije Jugoslavije, za koju je odigrao 103 utakmice. Vrhunac njegove igračke karijere dogodio se na Europskom prvenstvu 1975. godine, upravo u njegovom rodnom Beogradu, kada je s reprezentacijom osvojio brončanu medalju. Bio je to povijesni trenutak, prva medalja za mušku odbojku na prostorima bivše države, čime je generacija kojoj je pripadao trasirala put budućim uspjesima.

Nakon završetka igračke karijere, Boričić nije napustio sport. Preuzeo je ulogu trenera ženske ekipe Crvene zvezde, s kojom je ostvario zapažene rezultate, osvojivši četiri naslova prvaka države, tri nacionalna kupa i treće mjesto u Kupu CEV-a 1986. godine. Već tada je pokazivao iznimne liderske i organizacijske sposobnosti koje će ga kasnije definirati.

Ipak, najveći trag Aleksandar Boričić ostavio je kao sportski dužnosnik. Na čelo nacionalnog saveza došao je 1992. godine, prvo kao predsjednik Odbojkaškog saveza Jugoslavije, zatim Srbije i Crne Gore, te na koncu kao prvi predsjednik samostalnog Odbojkaškog saveza Srbije, funkciju koju je obnašao do 2016. godine. Upravo je pod njegovim vodstvom srpska odbojka doživjela "zlatnu eru", obilježenu osvajanjem olimpijskog zlata u Sydneyu 2000. godine te brojnim svjetskim i europskim medaljama. Mnogi, uključujući legendarnog odbojkaša Vladimira Grbića, smatraju ga najzaslužnijim za stvaranje sustava koji je iznjedrio generacije pobjednika.

Njegov utjecaj proširio se daleko izvan granica Srbije. Bio je osnivač i prvi predsjednik Balkanske odbojkaške asocijacije (BVA), a kruna njegove karijere uslijedila je 2015. godine, kada je izabran za predsjednika Europske odbojkaške konfederacije (CEV). Na toj je poziciji ostao sve do kolovoza 2024. godine, a paralelno je obnašao i dužnost potpredsjednika Svjetske odbojkaške federacije (FIVB), potvrđujući status jednog od najmoćnijih ljudi u svijetu sporta.

Kao dugogodišnji čelnik CEV-a, Boričić je blisko surađivao s Hrvatskim odbojkaškim savezom na brojnim projektima i razvoju odbojke u regiji. Uvijek je isticao važnost suradnje među nacionalnim savezima s prostora bivše Jugoslavije, a pod njegovim vodstvom Hrvatska je dobila priliku organizirati važna natjecanja, uključujući i domaćinstvo jedne od skupina Europskog prvenstva za odbojkašice.

