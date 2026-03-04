Vegeta i RTL lansirali novi kulinarski show "Začin nacije"

Koncept showa prezentirali su voditelj Zoran Šprajc, influenceri Lada Kušec Deči, Leon Kosanović - Picek i Sanja Kelek, direktorica marketinga Podravkinog Poslovnog programa Kulinarstvo.

Foto: Samir Ceric Kovacevic

"Začin nacije" temelji se na spoju gastronomije, zabave i edukacije. Voditelj Zoran Šprajc u svom prepoznatljivom, duhovitom stilu u svakoj epizodi ugošćuje poznate osobe koje pripremaju odabrana jela koristeći Vegetu - svima dobro poznati "začin nacije" i prema istraživanju Valicona najpoznatiji hrvatski brend u Adria regiji.

Foto: Samir Ceric Kovacevic

Format je zamišljen kao lagan, duhovit i feel good sadržaj koji povezuje brend s realnim, životnim situacijama u kuhinji. U njegovom su razvoju sudjelovali Podravkini marketinški timovi Vegete i Korporativnog marketinga.

Foto: Samir Ceric Kovacevic

Cilj je projekta kroz brze i praktične recepte pokazati da je kuhanje jednostavno kada imaš pouzdanog partnera u kuhinji. Kao saveznik koji zaokružuje i obogaćuje okus, Vegeta pomaže izvući najbolje iz svake namirnice i pretvoriti svaki obrok u ukusan i uspješan kulinarski trenutak.

Sudionici showa - Lada Kušec Deči, Mile Butorac, poznatiji pod imenom Hungry Mile, Leon Kosanović - Picek i Veronika Rosandić u "Začinu nacije" pripremali su ljuto pile, povrtnu krem juhu, zdjelu s graškom i piletinom i pileći svitak uz Vegetu Original, Vegetu Smoked i Vegetu Sweet chili.

Emitiranje prve epizode "Začin nacije" predviđeno je za 5. ožujka na YouTube kanalu RTL-a.