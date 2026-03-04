Poznata tenisačica u strahu pred Indian Wells: Poruka s pištoljem šokirala teniski svijet

Talijanska tenisačica Lucrezia Stefanini otkrila je šokantnu situaciju koja joj se dogodila neposredno prije kvalifikacijske utakmice na turniru u Indian Wellsu u Kaliforniji. Kako prenosi CNN, Stefanini i njezina obitelj našli su se na meti prijetnji putem WhatsApp poruke u kojoj su spomenuti njezini roditelji, mjesto rođenja, a uz poruku je bila i fotografija pištolja.

“Primila sam poruku u kojoj mi je prijetilo zbog pobjede u jučerašnjem meču. Prijetili su i meni i mojoj obitelji,” objasnila je Stefanini u videu objavljenom na Instagramu. “Odmah sam obavijestila WTA, koja je pojačala moju sigurnost, a cijeli turnir se pobrinuo da se osjećam zaštićeno.”

Unatoč prijetnjama, 138. igračica svijeta nije popustila. Iako je na kraju izgubila od Victorije Jimenez Kasintseve 4-6, 6-4, 6-4 u prvom kolu kvalifikacija, Stefanini je naglasila da ne može dopustiti da je zastraše.

Predsjednik Talijanskog teniskog i padel saveza, Angelo Binaghi, nazvao je incident “neprihvatljivim”. “Slanje fotografija oružja i korištenje osobnih podataka za zastrašivanje sportaša prelazi granicu sporta i ulazi u kriminalno područje. Takvo ponašanje zahtijeva trenutačan pravni odgovor,” istaknuo je Binaghi.

Situacija nije izolirana i drugi talijanski igrači, poput Mattie Belluccija, nedavno su prijetnje primili preko društvenih mreža. Prema podacima International Tennis Integrity Agency, u 2024. godini praćeno je oko 8.000 online objava s nasilnim, prijetećim ili uvredljivim sadržajem.

Binaghi je naglasio da je nužno osim kažnjavanja počinitelja, stvoriti “znatno ojačan međunarodni sustav” koji bi osigurao potpunu sigurnost sportaša u budućnosti.

