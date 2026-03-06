Koliku kaznu naplatiti onima koji ne počiste za svojim psom? 'Vjerujte, brzo bi napunili proračun'

Mnogi ljudi u Hrvatskoj vole pse i rado ih vode u šetnju. Ovi ljubimci su dio obitelji, društvo na svježem zraku i razlog za svakodnevno kretanje. No, postoji jedan problem koji se iz godine u godinu ponavlja na ulicama, parkovima i nogostupima: dio vlasnika i dalje ne čisti izmet svojih pasa.

Takvo ponašanje stvara neugodno okruženje za sve. Građani moraju paziti gdje hodaju, a roditelji brinu za djecu koja se igraju u travi. Osim što je nehigijenski, pseći izmet može prenositi bakterije i parazite koji predstavljaju zdravstveni rizik.

U prilogu RTL-a Danas otkriva se da je Opatija odlučila strogo kažnjavati loš odnos prema životinjama, a kazne za nemarne vlasnike koji svojim ljubimcima nanose patnju iznose od 230 do 1320 eura. Osim toga, kazne su predviđene i za vlasnike koji ne počiste izmet svojih pasa ili ih ne vode na uzici na javnim prostorima.

Na Facebook profilu RTL-ovog portala Net.hr pitali smo vas "Kolika bi, po vama, trebala biti kazna na one koji ne počiste za svojim psom?". Revoltirani Hrvati u komentarima su jasno dali do znanja da bi takvim vlasnicima trebalo naplatiti masnu kaznu.

"Ogromna! Ja sam vlasnik pasa i zgražam se nad vlasnicima koji cool ostave izmet svog psa, recimo, na pločniku", odgovorila je Nina.

'Ogromne kazne treba uvesti'

"Tri mjeseca skupljanja kakica po parkovima i ulicama plus novčana kazna!", komentirala je Vesna.

"Ogromne kazne treba uvesti, i sama imam kućnog ljubimca, ali mi je nezamislivo da ostavim iza njega nepočišćeno... Mrzim neodgovorne vlasnike jer nema više čistih površina zbog takvih, a tek mogu zamisliti kako nas mrze ljudi koji nemaju pse, jer nas stavljaju sve u isti koš", istaknula je Dragica.

"Multiplicirajuća svaki put! Npr. prva kazna 200 eura, druga 400, treća 800 i tako dalje", predložio je Željko.

"Jedini razlog zbog kojeg nemam psa je taj da mi se ne skuplja za njim. Onima koji ne skupljaju bi naplaćivala kaznu od 300-tinjak eura", istaknula je Petra.

"Ne samo novčana kazna, već bi tog vlasnika trebalo poslati da bar jednu zelenu površinu čisti tjedan dana", napisala je Nevenka.

'Problem nije samo izmet'

"Kaznu od 1000 eura i bez obzira na veličinu psa jer ovi s 'bebicama' misle da se to ne broji, jer je maleni. Uz kaznu pošiljku na vrata vlasnika!", predložila je Tanja.

"Prvi put opomena, drugi put 100 eura, treći put 500 eura", komentirala je Delzire, a Darko je otišao toliko daleko da je priložio: "Zatvorska kazna!".

"Kazniti s 200 eura. No, problem nije samo izmet. Ima vlasnika koji ne vode uopće računa o psu. Pas je živo biće i o njemu treba voditi brigu: socijalizacija, veterinar itd.", opomenula je Maja.

"Vlasnik sam četiri pasa i skupljam izmet za njima. Osjećam se kao idiot jer nas par skuplja, a ostali ne skupljaju. Mislim da je to vid kulture. Kad bi se dobro opalili po džepu onda bi nosili vrećice za sobom i skupljali izmet za svojim psima", istaknula je Sandra.

"Za početak 100 eura i, vjerujte, brzo bi napunili proračun!", jasna je i kratka bila Ana.

