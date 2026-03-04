Popularni veterinar upozorava: 'Ove tri vaše navike mogu biti opasne za psa'

U svijetu prepunom savjeta o brizi za kućne ljubimce, ponekad je teško razlučiti što je najbolje za naše četveronožne prijatelje. Upravo zato je upozorenje popularnog veterinara Huntera Finna privukao veliku pažnju. U videu koji je objavio na društvenoj mreži TikTok Finn navodi tri uobičajene navike vlasnika pasa koje on osobno ne odobrava i objašnjava zašto mogu donijeti više štete nego koristi.

Parkovi za pse: Skrivene opasnosti u igri

Prva na listi Finnovih upozorenja su parkovi za pse. Iako priznaje da su u teoriji odlično mjesto za druženje i vježbu, kaže kako njegova klinička praksa pokazuje drugačiju sliku. "Iskreno, nisam veliki obožavatelj parkova za pse", kaže navodeći rizike od zaraznih bolesti, parazita i, najvažnije, nepredvidivih susreta s drugim psima koji mogu dovesti do ugriza i ozbiljnih ozljeda.

Iskustva potvrđuju njegove strahove; veterinari upozoravaju da su takva mjesta žarišta za širenje bolesti poput giardije i leptospiroze. Mnogi vlasnici u komentarima su podijelili slična iskustva, a jedna je korisnica napisala: "Drago mi je znati da sam u pravu s odlukom da nikad ne vodim pse u park."

Druga opasna navika koju Finn ističe jest davanje jelenjih rogova psima za žvakanje. Iako se čine kao prirodna i dugotrajna "igračka", njihova iznimna tvrdoća predstavlja ozbiljan rizik za zdravlje zubi. "Rogovi su dizajnirani da izdrže ogromnu silu i vrlo lako mogu psu slomiti zub", objašnjava Finn, dodajući da takve ozljede često zahtijevaju skupe stomatološke zahvate. Veterinarski stomatolozi često spominju takozvani "test koljena": ako je igračka pretvrda da biste se njome udobno udarili po koljenu, vjerojatno je pretvrda i za zube vašeg psa.

Dodaci prehrani: Dobra namjera nije uvijek dovoljna

Posljednje upozorenje ovog veterinara odnosi se na rastući trend davanja dodataka prehrani kućnim ljubimcima. Finn ne odbacuje sve suplemente; ističe da su oni za zglobove, kožu i probiotici često korisni. Međutim, upozorava vlasnike da ne pretjeruju. "Dajete svojim ljubimcima previše stvari koje im zapravo ne trebaju", kaže on. "Više nije uvijek bolje."

Neki od proizvoda na tržištu, upozoravaju stručnjaci, često su nepotrebni ako je pas na kvalitetnoj i uravnoteženoj prehrani.

Veterinarova poruka je jasna: briga za ljubimca zahtijeva informiranost i oprez, a ne samo slijeđenje popularnih trendova.

