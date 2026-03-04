Pravo bogatstvo na ruci: Sabalenka pokazala zaručnički prsten čija cijena ostavlja bez riječi

Jedna od najboljih tenisačica svijeta, Bjeloruskinja Aryna Sabalenka (27), zaručila se za svog dugogodišnjeg partnera, brazilskog poduzetnika Georgiosa Frangulisa, a sretnu je vijest podijelila i na društvenim mrežama. Uz romantičnu objavu pokazala je i zaručnički prsten koji je odmah privukao veliku pozornost javnosti. Dok su obožavatelji oduševljeno reagirali na vijest o zarukama, mnogima je za oko zapeo upravo luksuzni komad nakita koji sada krasi ruku prve tenisačice svijeta.

Prsten koji vrijedi pravo bogatstvo

Iako je romantična prosidba oduševila javnost, mnogima je za oko zapela upravo veličina i sjaj dijamanta. Prema procjenama stručnjaka za luksuzni nakit, riječ je o velikom središnjem dijamantu visoke čistoće i vrhunske kvalitete brušenja, koji je najvjerojatnije postavljen na elegantan prsten od bijelog zlata ili platine.

Prema procjenama pojedinih stranih medija i stručnjaka za luksuzni nakit, njegova bi vrijednost mogla prelaziti 500.000 dolara, dok neke procjene idu čak i preko milijun dolara, a stručnjaci također ističu kako kod dijamanata veće karataže cijena raste eksponencijalno. Upravo zato ovakvi komadi nakita, s velikim i savršeno brušenim kamenom, često dosežu i sedmeroznamenkaste iznose u eurima.

Sretne vijesti kao kruna uspješnog razdoblja

Najvjerniji obožavatelji Sabalenke zapravo nisu bili potpuno iznenađeni ovom objavom. Naime, nakon osvajanja turnira u Brisbaneu početkom godine, Sabalenka je u pobjedničkom govoru kroz šalu uputila znakovitu poruku svom partneru. „Nadam se da ću te uskoro moći zvati nečim drugim. Stavimo samo malo dodatnog pritiska“, rekla je tada kroz smijeh. Čini se da je Frangulis, osnivač uspješnog brenda Oakberry, poslušao njezin savjet i odlučio prirediti prosidbu iz snova.

Prijateljstvo s Đokovićem koje je potaknulo nagađanja

Zanimljivo je i da su se među prvima koji su paru čestitali našli upravo Novak (38) i Jelena Đoković (39), s kojima Sabalenka i Frangulis gaje blisko prijateljstvo. Upravo zbog čestih zajedničkih trenutaka na turnirima, poput treninga i druženja, Sabalenku su pojedini strani mediji svojedobno znali povezivati s Đokovićem. Britanski tabloidi, poput Mirrora, pisali su kako su se tijekom zajedničkih treninga često zafrkavali i zadirkivali na terenu, zbog čega se moglo primijetiti koliko su opušteni i bliski u međusobnoj komunikaciji.

Ipak, i Sabalenka i Đoković uvijek su naglašavali da je riječ isključivo o prijateljstvu i međusobnoj podršci, a često su viđeni i na takozvanim dvostrukim spojevima sa svojim partnerima.

