FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ŽELI I SVE SNIMKE /

Andrija Jarak za Net.hr komentirao zahtjev Srđana Mlađana da svjedoči

Sutkinja je odobrila da se pribave sve snimke Dosjea Jarak - i objavljene i neobjavljene

4.3.2026.
12:26
Tajana Gvardiol
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Danas je počelo suđenje Srđanu Mlađanu, jednom od najopasnijih hrvatskih zatvorenika. Stigao je na varaždinski sud pod velikim osiguranjem te brzo nakon ulaska u sudnicu rekao:

"Molim vas, budite ljubazni, prestanite biti apologeti notornog lažljivica i patološkog prevaranta", rekao je Mlađan, vjerojatno pritom misleći na svojeg kuma Željka Bjelića, nakon čijeg intervjua u RTL-ovoj emisiji "Dosje Jarak" je optužnica i podignuta, a onda je i dodao: "Prestanite plašiti narod Hrvatske sa mnom"

Sve o današnjem ročištu čitajte OVDJE.

Mlađan je osim drugih svjedoka i dokaznog materijala tražio da se kao svjedoka pozove RTL-ov novinar i jedan od autora 'Dosje Jarka' - Andrija Jarak te da se pribavi sva snimljena Bjelićeva svjedočenja iz "Dosjea Jarak" i eventualno sav neobjavljeni materijal.

"Tamo se iznose činjenice o ovom slučaju za koje znamo i ne znamo", rekao je Mlađan. 

Sutkinja je odobrila da se pribave sve snimke Dosjea Jarak -  i objavljene i neobjavljene. O eventualnom saslušanju Andrije Jarka odlučit će se naknadno. Pitali smo Andriju Jarka za komentar.

"Sud još nije odlučio o zahtjevu za mojim svjedočenjem. Ukoliko me pozovu, naravno da ću se odazvati i iznijeti svoja saznanja o ovom slučaju", kratko je rekao za net.hr. 

Andrija JarakDosje JarakSrđan MlađanSuđenjeOptužnicaVaraždin
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx