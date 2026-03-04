FREEMAIL
PROMIJENIO IMIDŽ /

Sina Harisa Džinovića ne viđamo često, ali najnovija fotografija oduševila je mnoge

4.3.2026.
18:00
Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Kan Džinović rijetko se pojavljuje u javnosti i za razliku od svoje sestre Đine i majke Meline ne gradi medijsku prisutnost

4.3.2026.
18:00
Hot.hr
Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL
Sin bosanskohercegovačkog pjevača Harisa Džinovića (74), Kan Džinović (20) rijetko se pojavljuje u javnosti i za razliku od svoje sestre Đine i majke Meline ne gradi medijsku prisutnost. Njegov Instagram profil gotovo je prazan; bez objava i s tek manjim brojem pratitelja, a oglašava se rijetko, najčešće kratkim Instagram pričama. Upravo zato mnogi i ne znaju kako danas izgleda sin omiljenog pjevača.

Sina Harisa Džinovića ne viđamo često, ali najnovija fotografija oduševila je mnoge
Foto: Antonio Ahel/PIXSELL

Promjena imidža i treninzi

Ipak, prije nekoliko dana privukao je pažnju objavom iz noćnog bara, gdje je vrijeme provodio u društvu prijatelja. Iako je riječ o sasvim običnom izlasku, fotografija je izazvala niz reakcija.

Sina Harisa Džinovića ne viđamo često, ali najnovija fotografija oduševila je mnoge
Foto: Instagram Story Screenshot/@dzinovic_kann

Pratitelji su odmah primijetili koliko Kan sliči svojoj sestri Đini Džinović, koja je već godinama aktivna na društvenim mrežama i navikla na medijsku pažnju.

Sina Harisa Džinovića ne viđamo često, ali najnovija fotografija oduševila je mnoge
Foto: Instagram story

Osim sličnosti s Đinom, u središte pažnje dospjela je i njegova fizička forma. Kan se očito posvetio treninzima, a njegova atletska građa i izraženi mišići nisu prošli nezapaženo. Mnogi su istaknuli kako izgleda zrelije i samouvjerenije nego na ranijim, rijetkim fotografijama koje su dospjele u javnost. Primjetna je i promjena imidža. Po uzoru na oca, Kan je pustio kosu, brkove i bradu.

Iako i dalje bira život podalje od reflektora, svaka njegova rijetka objava izazove interes javnosti. Čini se da će Kan i ubuduće ostati samozatajan, ali dovoljno je tek nekoliko sekundi Instagram Storyja da ponovno postane tema na društvenim mrežama.

 

