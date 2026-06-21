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SAMURAJI PROTIV ORLOVA /

Jutarnja poslastica: Afrička legenda debitira protiv jakih Japanaca

Jutarnja poslastica: Afrička legenda debitira protiv jakih Japanaca
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Foto: Kenjiro Matsuo/AFLO/Profimedia

Tijek utakmice pratite UŽIVO na portalu Net.hr

21.6.2026.
1:24
Dominik Franculić
Kenjiro Matsuo/AFLO/Profimedia
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2. kolo skupine F
21.06.2026.
06:00
0
Tunis
 
:
0
Japan
 

Mogući sastavi:

Tunis: Dahmen - Abdi, Talbi, Rekik, Valery - Khedira, Skhiri - Gharbi, Mejbri, Achouri - Chaouat

Japan: Suzuki - Ito, Taniguchi, Watnabe - Nakamura, Sano, Kamada, Sugawara - Maeda, Doan - Ueda

Uživo

- Utakmica počinje u šest sati. Igrat će se u meksičkom Monterreyju, a sudac je Rumunj Istvan Kovacs.

Najava

Tunis i Japan zaključit će drugo kolo u Skupini F Svjetskog prvenstva. U toj skupini je Nizozemska preuzela vrh nakon 5-1 razbijanja Švedske. Japan će se pokušati pridružiti Nizozemcima na četiri boda protiv Tunisa koji je u prvom kolu teško stradao od Šveđana.

Ova utakmica dobila je novu dimenziju prije nego je počela. To je zahvaljujući tuniskom vodstvu koje je odlučilo nakon debakla protiv Švedske smijeniti izbornika Sabrija Lamouchija, a hitnim je avionom stigao Herve Renard, Francuz koji je postao legenda afričkog nogometa.

S njim bi Tunis mogao dobiti čvrstinu koja im je nedostajala u posljednjoj utakmici i Japance čeka nimalo lak zadatak. Ipak, jasno je da su Samuraji favoriti. Odlično su igrali protiv Nizozemske, mnogi ih smatraju za favorite iz sjene na ovome turniru, a pobjedom nad Tunisom bi došli jednom nogom u drugi krug. 

Japanska Nogometna ReprezentacijaTunisSvjetsko Prvenstvo 2026.Herve RenardUživo
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