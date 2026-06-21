Vatreni pred Panamu: Šutalo jasno poručio što prijeti, Sučić analizirao poraz od Engleske
Šutalo je istaknuo kako je stručni stožer detaljno analizirao Panamu te naglasio da Hrvatsku čeka zahtjevan posao.
Hrvatska nogometna reprezentacija nastavlja pripreme za drugu utakmicu grupne faze Svjetskog prvenstva u kojoj će tražiti prve bodove nakon poraza od Engleske. Izabranike Zlatka Dalića očekuje dvoboj s Panamom koji je na rasporedu u noći s utorka na srijedu, 24. lipnja u 1 sat po hrvatskom vremenu.
Uoči susreta pred novinare su izašli Josip Šutalo i Petar Sučić koji su analizirali protivnika, ali i govorili o vlastitom izdanju u prvom kolu te međusobnoj uigranosti.
Šutalo je istaknuo kako je stručni stožer detaljno analizirao Panamu te naglasio da Hrvatsku čeka zahtjevan posao.
'Vidjeli smo da dosta koriste dijagonale, duge lopte i centaršuteve, morat ćemo biti maksimalno koncentrirani. Nemaju izražene individualce, već funkcioniraju kao kompaktna momčad', rekao je Šutalo.
Dotaknuo se i prilagodbe na različite sustave igre te situacije s prekidima.
'Prekide nismo najbolje odradili u prvoj utakmici. Imali smo nekoliko dana za analizu i odmor te sada radimo na ispravljanju tih stvari. Što se tiče formacije s četvoricom u zadnjoj liniji, to nam nije strano jer smo je već igrali 'poručio je hrvatski stoper.
Petar Sučić osvrnuo se na dvoboj s Engleskom istaknuvši kako Hrvatska može žaliti za propuštenim prilikama, ali i izvući pozitivne stvari iz igre.
'Odigrali smo dobru utakmicu, posebno u prvom poluvremenu gdje smo bili bolji u nekim segmentima. Osim situacija iz prekida, mislim da smo bili dobri. Trebamo uzeti pouke, ali i ono što je bilo dobro', rekao je Sučić.
Govorio je i o svojoj suradnji s Martinom Baturinom s kojim dijeli teren u klubu i reprezentaciji.
'Igrali smo zajedno u reprezentaciji i klubu, poznajemo se jako dobro i mnoge stvari radimo bez pogleda. Takva povezanost dolazi s vremenom i to se vidi na terenu', dodao je Sučić.
Šutalo je za kraj kratko komentirao i suradnju s Dominikom Livakovićem.
'On radi svoj posao, ja svoj. Odličan je vratar i imamo dobru komunikaciju ',zaključio je hrvatski branič.