Vatreni pred Panamu: Šutalo jasno poručio što prijeti, Sučić analizirao poraz od Engleske

Hrvatska nogometna reprezentacija nastavlja pripreme za drugu utakmicu grupne faze Svjetskog prvenstva u kojoj će tražiti prve bodove nakon poraza od Engleske. Izabranike Zlatka Dalića očekuje dvoboj s Panamom koji je na rasporedu u noći s utorka na srijedu, 24. lipnja u 1 sat po hrvatskom vremenu.

Uoči susreta pred novinare su izašli Josip Šutalo i Petar Sučić koji su analizirali protivnika, ali i govorili o vlastitom izdanju u prvom kolu te međusobnoj uigranosti.

Šutalo je istaknuo kako je stručni stožer detaljno analizirao Panamu te naglasio da Hrvatsku čeka zahtjevan posao.

'Vidjeli smo da dosta koriste dijagonale, duge lopte i centaršuteve, morat ćemo biti maksimalno koncentrirani. Nemaju izražene individualce, već funkcioniraju kao kompaktna momčad', rekao je Šutalo.

Dotaknuo se i prilagodbe na različite sustave igre te situacije s prekidima.

'Prekide nismo najbolje odradili u prvoj utakmici. Imali smo nekoliko dana za analizu i odmor te sada radimo na ispravljanju tih stvari. Što se tiče formacije s četvoricom u zadnjoj liniji, to nam nije strano jer smo je već igrali 'poručio je hrvatski stoper.

Petar Sučić osvrnuo se na dvoboj s Engleskom istaknuvši kako Hrvatska može žaliti za propuštenim prilikama, ali i izvući pozitivne stvari iz igre.

'Odigrali smo dobru utakmicu, posebno u prvom poluvremenu gdje smo bili bolji u nekim segmentima. Osim situacija iz prekida, mislim da smo bili dobri. Trebamo uzeti pouke, ali i ono što je bilo dobro', rekao je Sučić.

Govorio je i o svojoj suradnji s Martinom Baturinom s kojim dijeli teren u klubu i reprezentaciji.

'Igrali smo zajedno u reprezentaciji i klubu, poznajemo se jako dobro i mnoge stvari radimo bez pogleda. Takva povezanost dolazi s vremenom i to se vidi na terenu', dodao je Sučić.

Šutalo je za kraj kratko komentirao i suradnju s Dominikom Livakovićem.

'On radi svoj posao, ja svoj. Odličan je vratar i imamo dobru komunikaciju ',zaključio je hrvatski branič.