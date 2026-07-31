Barcelona dovela novog velikog talenta: Za njegov su se potpis borili mnogi

Španjolski nogometni prvak Barcelona angažirala je 18-godišnjeg Belgijanca Jessea Bisiwua, dosadašnjeg člana Club Bruggea, s kojim je potpisala ugovor do 2031. godine.

Vrijednost transfera se procjenjuje na 8.5 milijuna eura plus 20 posto iznosa od sljedećeg mogućeg transfera.

Bisiwu je sposoban igrati kako na lijevom tako i na desnom krilu, a pozornost na sebe je svrnuo na lanjskom Europskom prvenstvu do 17 godina kada je izabran u najbolju momčad natjecanja.

Bisiwu u Barcelonu dolazi bez da je odigrao ijedan susret za prvu momčad Club Bruggea, nastupao je samo za rezervni sastav koji se natječe u drugoj belgijskoj ligi. Očekuje se kako će na početku svog boravka u Kataloniji također najviše vremena provesti igrajući za rezervni sastav.