FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SJAJAN POSAO /

Barcelona dovela novog velikog talenta: Za njegov su se potpis borili mnogi

Barcelona dovela novog velikog talenta: Za njegov su se potpis borili mnogi
×
Foto: Belga/Sipa USA/Profimedia

Vrijednost transfera se procjenjuje na 8.5 milijuna eura plus 20 posto iznosa od sljedećeg mogućeg transfera

31.7.2026.
23:36
Hina
Belga/Sipa USA/Profimedia
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Španjolski nogometni prvak Barcelona angažirala je 18-godišnjeg Belgijanca Jessea Bisiwua, dosadašnjeg člana Club Bruggea, s kojim je potpisala ugovor do 2031. godine. 

Vrijednost transfera se procjenjuje na 8.5 milijuna eura plus 20 posto iznosa od sljedećeg mogućeg transfera.

Bisiwu je sposoban igrati kako na lijevom tako i na desnom krilu, a pozornost na sebe je svrnuo na lanjskom Europskom prvenstvu do 17 godina kada je izabran u najbolju momčad natjecanja.

Bisiwu u Barcelonu dolazi bez da je odigrao ijedan susret za prvu momčad Club Bruggea, nastupao je samo za rezervni sastav koji se natječe u drugoj belgijskoj ligi. Očekuje se kako će na početku svog boravka u Kataloniji također najviše vremena provesti igrajući za rezervni sastav.

Club BruggeBarcelona
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike