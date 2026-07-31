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OTIŠAO MARIO /

Pogledajte što je Real napisao Hezonji nakon velike sapunice i blokiranja transfera

Pogledajte što je Real napisao Hezonji nakon velike sapunice i blokiranja transfera
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Foto: PSNEWZ/Sipa Press/Profimedia

Prethodno je NBA momčad Cleveland Cavaliers izvijestila da je 31-godišnji Dubrovčanin njen novi igrač

31.7.2026.
22:39
Sportski.net
PSNEWZ/Sipa Press/Profimedia
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Europski košarkaški doprvak Real Madrid izvijestio je u petak da je s hrvatskim reprezentativcem Mariom Hezonjom "sporazumno dogovorio završetak njegove igračke etape" u Madridu.

"Real Madrid njemu i njegovoj obitelji želi puno sreće i uspjeha u novom životnom i profesionalnom poglavlju", naveo je klub u kratkom priopćenju.

Prethodno je NBA momčad Cleveland Cavaliers izvijestila da je 31-godišnji Dubrovčanin njen novi igrač.

Hezonja je imao ugovor s Real Madridom na još tri godine, uz klauzulu koja mu je omogućavala odlazak u NBA ako uplati 850.000 eura.

Španjolski mediji su bili naveli da taj iznos nije bio uplaćen do roka 20. srpnja, a ostaje nepoznato koliku je odštetu primio Real Madrid.

Hezonja je u Real Madrid stigao u ljeto 2022. iz ruskog UNICS Kazana, a tijekom četiri sezone je osvojio šest trofeja: jednu Euroligu, dva naslova prvaka Španjolske, jedan Kup kralja i dva španjolska Superkupa. Protekle sezone bio je proglašen najkorisnijim (MVP) igračem ligaškog dijela španjolskog prvenstva.

Real Madrid nije osvojio niti jedan trofej, prvi put nakon 2011., premda je igrao u tri finala i četvrtfinalu prvenstva.

Hezonja se vratio u NBA ligu nakon šest godina. U razdoblju od 2015. do 2020. odigrao je 330 utakmica za Orlando Magic, New York Knickse i Portland Trail Blazerse.

Mario HezonjaReal Madrid
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