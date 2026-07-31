Hezonja novi igrač Cleveland Cavaliersa: Kreće nova avantura 'preko bare'
Mario Hezonja je u svojoj prvoj NBA epizodi igrao 5 sezona (2015./16. – 2019./20.), a zatim se vratio u Europu
Mario Hezonja prešao je u Cleveland Cavalierse, a da je i službeno novi igrač NBA kluba potvrđeno je putem javno dostupnih promjena u NBA ekipama.
Kraj je to sapunice oko odlaska iz Real Madrida, plaćanja izlazne klauzule i povratka u NBA ligu za jednog od najboljih košarkaša u Euroligi.
Dubrovčanin je potpisao jednogodišnji ugovor s Cleveland Cavaliersima vrijedan 2,8 milijuna dolara (2,46 milijuna eura), a u momčadi bi trebao preuzeti važnu ulogu nakon što klub u prijelaznom roku nije uspio dogovoriti povratak LeBrona Jamesa.
Prema informacijama medija bliskih franšizi, Hezonja bi trebao biti dio rotacije svake večeri.
Mario Hezonja je u svojoj prvoj NBA epizodi igrao 5 sezona (2015./16. – 2019./20.), a zatim se vratio u Europu.
1. Orlando Magic
2015. – 2018.
Draftiran kao 5. izbor NBA drafta 2015.
2. New York Knicks
2018. – 2019.
3. Portland Trail Blazers
2019. – 2020.
Ukupna NBA statistika (regularna sezona)
Utakmice: 330
Koševi: 2.284
Skokovi: 1.026
Asistencije: 415
Ukradene lopte: 243
Blokade: 80
Prosjeci po utakmici:
6,9 koševa
3,1 skokova
1,3 asistencije
Doigravanje (playoff) - Hezonja je nastupio u playoffu samo jednom, s Portlandom 2020.:
5 utakmica
23 koša
16 skokova
6 asistencija