Hezonja novi igrač Cleveland Cavaliersa: Kreće nova avantura 'preko bare'

Mario Hezonja prešao je u Cleveland Cavalierse, a da je i službeno novi igrač NBA kluba potvrđeno je putem javno dostupnih promjena u NBA ekipama.

Kraj je to sapunice oko odlaska iz Real Madrida, plaćanja izlazne klauzule i povratka u NBA ligu za jednog od najboljih košarkaša u Euroligi.

Dubrovčanin je potpisao jednogodišnji ugovor s Cleveland Cavaliersima vrijedan 2,8 milijuna dolara (2,46 milijuna eura), a u momčadi bi trebao preuzeti važnu ulogu nakon što klub u prijelaznom roku nije uspio dogovoriti povratak LeBrona Jamesa.

REPORT: The Cavs expect that Mario Hezonja will be in the rotation every night, per @ChrisFedor pic.twitter.com/XPA2q6WAPc — Bee Jay (@BeeJay09479049) July 31, 2026

Prema informacijama medija bliskih franšizi, Hezonja bi trebao biti dio rotacije svake večeri.

Cavs pulling up with Hezonja after missing on LeBron? Lowkey a W, that EuroLeague heat might cook fr 🔥 — Lavanya (@Iavanyaa) July 31, 2026

Mario Hezonja je u svojoj prvoj NBA epizodi igrao 5 sezona (2015./16. – 2019./20.), a zatim se vratio u Europu.

1. Orlando Magic

2015. – 2018.

Draftiran kao 5. izbor NBA drafta 2015.

2. New York Knicks

2018. – 2019.

3. Portland Trail Blazers

2019. – 2020.

Ukupna NBA statistika (regularna sezona)

Utakmice: 330

Koševi: 2.284

Skokovi: 1.026

Asistencije: 415

Ukradene lopte: 243

Blokade: 80

Prosjeci po utakmici:

6,9 koševa

3,1 skokova

1,3 asistencije

Doigravanje (playoff) - Hezonja je nastupio u playoffu samo jednom, s Portlandom 2020.:

5 utakmica

23 koša

16 skokova

6 asistencija