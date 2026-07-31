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Hezonja novi igrač Cleveland Cavaliersa: Kreće nova avantura 'preko bare'

Hezonja novi igrač Cleveland Cavaliersa: Kreće nova avantura 'preko bare'
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Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Mario Hezonja je u svojoj prvoj NBA epizodi igrao 5 sezona (2015./16. – 2019./20.), a zatim se vratio u Europu

31.7.2026.
17:14
Sportski.net
Nel Pavletic/PIXSELL
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Mario Hezonja prešao je u Cleveland Cavalierse, a da je i službeno novi igrač NBA kluba potvrđeno je putem javno dostupnih promjena u NBA ekipama. 

Kraj je to sapunice oko odlaska iz Real Madrida, plaćanja izlazne klauzule i povratka u NBA ligu za jednog od najboljih košarkaša u Euroligi.

Dubrovčanin je potpisao jednogodišnji ugovor s Cleveland Cavaliersima vrijedan 2,8 milijuna dolara (2,46 milijuna eura), a u momčadi bi trebao preuzeti važnu ulogu nakon što klub u prijelaznom roku nije uspio dogovoriti povratak LeBrona Jamesa.

Prema informacijama medija bliskih franšizi, Hezonja bi trebao biti dio rotacije svake večeri.

Mario Hezonja je u svojoj prvoj NBA epizodi igrao 5 sezona (2015./16. – 2019./20.), a zatim se vratio u Europu. 

1. Orlando Magic

2015. – 2018.

Draftiran kao 5. izbor NBA drafta 2015.

2. New York Knicks

2018. – 2019.

3. Portland Trail Blazers

2019. – 2020.

 

Ukupna NBA statistika (regularna sezona)

Utakmice: 330

Koševi: 2.284

Skokovi: 1.026

Asistencije: 415

Ukradene lopte: 243

Blokade: 80

Prosjeci po utakmici:

6,9 koševa

3,1 skokova

1,3 asistencije

Doigravanje (playoff) - Hezonja je nastupio u playoffu samo jednom, s Portlandom 2020.:

5 utakmica

23 koša

16 skokova

6 asistencija

Mario HezonjaCleveland CavaliersNba
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