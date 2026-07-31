Dvije godine štedjela za odmor iz snova, a onda nisu mogli u zrakoplov: 'Počela sam plakati'

Umjesto opuštanja na plaži i koktela uz bazen, krokodilske suze pale su već na aerodromu. Britanka Victoria Vigors (41) iz Kenta dvije godine je odvajala novac za odmor u Egiptu vrijedan 6.500 funti (oko 7.500 eura). No, nekoliko minuta prije ukrcaja na avion, njezino obiteljsko putovanje se raspalo – njezinu devetogodišnju kćer Roxie nisu pustili u zrakoplov zbog problema s putovnicom.

Victoria je željela prvi put s djecom Rileyem (15) i Roxie (9) otići na zajednički dvotjedni odmor u inozemstvo i uživati u all inclusive resortu u Hurghadi. Obitelj je prošla kroz aerodrom bez ijednog problema. Online prijava, prtljaga i sigurnosna kontrola na londonskom Gatwicku prošli su glatko.

Problem kod ukrcaja

Drama je nastupila tek na izlaznim vratima easyJet-a. Nakon skeniranja ukrcajnih karata, osoblje je otkrilo da Roxie ne ispunjava uvjete za ulazak u Egipat. "Imala sam osjećaj kao da me netko udario u trbuh. Djeca su se srušila, a ja sam počela plakati," opisuje Victoria dirljive trenutke. "Molila sam osoblje aerodroma, ali nisu nam mogli pomoći," kaže.

Cijelu obitelj su morali vratiti da preuzmu prtljagu iz aviona. "Bilo je strašno neugodno. Djeca su bila shrvana, a Roxie je stalno govorila da je to njezina krivica'', priča majka.

Problem nije bio u tome što je putovnica istekla. Bila je valjana do siječnja 2027. Međutim, Egipat zahtijeva da britanski putnici pri dolasku u zemlju imaju putovnicu valjanu još najmanje šest mjeseci. Upravo je taj detalj odlučio da odmor završi prije nego što je uopće započeo.

Victoria priznaje da nije imala pojma da postoji ovo strogo pravilo. "Putovnicu sam dobila od njezina oca dan prije leta'', kaže. Prema Victoriji, jednostavan sustav pri online prijavi mogao bi spriječiti slične katastrofe. "Kad unosim podatke iz putovnice, trebao bi mi reći da nije valjana. To bi ljudima uštedjelo muke i razočaranja'', smatra Britanka.

Obitelj sada pokušava dobiti hitnu putovnicu za Roxie kako bi spasila barem dio odmora. Međutim, novac za otkazano putovanje najvjerojatnije neće uspjeti vratiti. "Štedjela sam dvije godine. Nikada nismo zajedno bili na dvotjednom odmoru u inozemstvu ili sličnom resortu. Trebao je to biti odmor života'', zaključuje razočarano Victoria.

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