Snimka s plaže iz Grčke postala veliki hit: 'Pa ovo je masovni bijeg silikona!'

Putopisna blogerica Brittany (@brittstraveling), koja na TikTok profilu dijeli avanture s putovanja po svijetu, planirala je klasičan paket iz Grčke za objavu: tirkizno more, bijele kućice, možda pokoja mačka. No u zvjezdanu orbitu lansirao ju je sadržaj koji je zabavio pratitelje. Njezin video kupanja na plaži, u moru krcatom stotinama prozirnih stvorenja postao je viralan, ali ne zbog biologije, već zbog urnebesne teorije zavjere o njihovu porijeklu koja je eksplodirala u komentarima.

'Obala implantata' i misterij izgubljenog 'tereta'

Na snimci, Brittany se bezbrižno smijulji u kristalno čistom moru, okružena vojskom želatinoznih kugli. "Kad misliš da ćeš imati opuštajući odmor na plaži u Grčkoj, ali je ovo posvuda", napisala je. No, kolektivni um njezinih pratitelja nije vidio meduze. Vidio je nešto sasvim drugo. "Ma ne obraćaj pažnju. To su samo preostali implantati od influencerica", ispalio je jedan korisnik, zaradio više od 18 tisuća lajkova, te postavio ton cijeloj raspravi.

Bermudski trokut za estetsku kirurgiju

Odjednom, grčka obala postala je Bermudski trokut za estetsku kirurgiju. "Ups, to su moji, ispričavam se, tako sam nespretna", javila se jedna 'vlasnica', dok je druga potvrdila sumnje: "Identični su mojim implantatima, bila sam zbunjena pola sekunde". Misterij je bio 'riješen'.

Mjesečeve meduze jako su blagog uboda

I dok je internet već otvarao ured za izgubljene implantate, javili su se oni koji uvijek pokvare zabavu – ljudi koji znaju stvari. Stručnjaci i poznavatelji morske faune potvrdili su da je Brittany zapravo plivala s mjesečevim meduzama (Aurelia aurita). Njihova prozirna četiri kruga u sredini su organi za razmnožavanje, koji se jasno vide i na snimci.

Njihov ubod je toliko blag da ga većina ljudi ni ne osjeti, što objašnjava zašto ih je influencerica mogla bez problema držati u rukama bez posljedica.

Pojava velikog broja meduza, poznata kao "cvjetanje mora", sve je češća u grčkim vodama, no srećom po turiste susret s ovim meduzama je mačji kašalj u usporedbi s njihovim zlim rođakinjama, ljubičastim meduzama (Pelagia noctiluca), čiji je ubod bolan podsjetnik da ne treba dirati sve što pluta.

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