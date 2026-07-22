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STIGLA DVA PAKETA /

Ovo je pošiljka s Tajlanda koju je Filipinka u Zagrebu planirala dobro unovčiti: Nije uspjela

Ovo je pošiljka s Tajlanda koju je Filipinka u Zagrebu planirala dobro unovčiti: Nije uspjela
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Foto: PU zagrebačka

Filipinka je uhićena u utorak u prijepodnevnim satima, nakon što je u poštanskom uredu u Zagrebu osobno preuzela dvije pošiljke

22.7.2026.
18:07
Hina
PU zagrebačka
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Zagrebačka policija uhitila je Filipinku, nastanjenu u Hrvatskoj, koju sumnjiče da je preko svoje tvrtke naručila 4,7 kilograma marihuane s Tajlanda zbog daljnje preprodaje.

Policija je izvijestila da je osumnjičena 59-godišnja Filipinka preko interneta naručila 4700 grama konoplje koja je u dvjema poštanskim pošiljkama putem dostavne službe došla u Hrvatsku.

"Od ukupno četiri paketa s robom deklariranom kao prehrambeni proizvodi, u dvama paketima koje je naručila u ime primatelja trgovačkog društva iz Zagreba, kojeg je ona vlasnik i odgovorna osoba - direktor, bila je sakrivena droga", priopćila je policija.

Fotografije droge namijenjene preprodaji, koju je pronašla zagrebačka policija, možete vidjeti dolje ispod

Ovo je pošiljka s Tajlanda koju je Filipinka u Zagrebu planirala dobro unovčiti: Nije uspjela
Foto: PU zagrebačka
Ovo je pošiljka s Tajlanda koju je Filipinka u Zagrebu planirala dobro unovčiti: Nije uspjela
Foto: PU zagrebačka
Ovo je pošiljka s Tajlanda koju je Filipinka u Zagrebu planirala dobro unovčiti: Nije uspjela
Foto: PU zagrebačka

Osumnjičena završila u pritvoru

Dodaju da je osumnjičena uhićena u utorak u prijepodnevnim satima, nakon što je u poštanskom uredu u Zagrebu osobno preuzela dvije pošiljke.

Obavljenom pretragom poštanskih pošiljaka policija je pronašla 4700 grama marihuane, pakirane u 80 plastičnih paketa, a tijekom kriminalističkog istraživanja 59-godišnjakinji je oduzet i novac za koji se sumnja da je pribavljen preprodajom droge.

Osumnjičena je predana pritvorskom nadzorniku i kazneno prijavljena dostavljena nadležnom državnom odvjetništvu zbog neovlaštene proizvodnje i prometa drogama, kažu u zagrebačkoj policiji.

Zagrebačka PolicijaMarihuanaFilipinka
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