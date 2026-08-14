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Imamo li gol sezone? Škarice Belje su za duboki naklon, a Dion je već sad prestigao Petkovića

Imamo li gol sezone? Škarice Belje su za duboki naklon, a Dion je već sad prestigao Petkovića
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Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Akrobacija za već treći gol ove sezone čime je vrlo rano najavio obranu titule najboljeg strijelca

14.8.2026.
23:33
Sportski.net
Marko Prpic/PIXSELL
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U prvoj utakmici trećeg kola HNL-a nogometaši Dinama, aktualni hrvatski prvaci, lako su ostvarili pobjedu na svom Maksimiru, s 4-0 (2-0) su svladali Rudeš.

U prvom poluvremenu Dinamo je postigao dva pogotka, prvi je dao Dion Drena Beljo u sedmoj, a na 2-0 je povećao Lukas Kačavenda u 39. minuti. U nastavku susreta Beljo je u 60. pogodio s bijele točke za 3-0, dok je Arber Hoxha bio strijelac u 63. za 4-0.

Posebno valja istaknuti prvi gol Belje. Radeljić je glavom vratio loptu na peterac nakon slobodnog udaraca s lijeve strane. Lopta je odskočila i došla pred Belju koji je škaricama zakucao pod prečku. Akrobacija za već treći gol ove sezone čime je vrlo rano najavio obranu titule najboljeg strijelca. Gol pogledajte OVDJE

Zanimljiva je i usporedba Belje s Brunom Petkovićem. Beljo je stigao do 58 golova u 104 nastupa u hrvatskom prvenstvu, dok je Petković tijekom svoje HNL karijere zabio 57 golova u 180 utakmica. Razlika je posebno zanimljiva kada se pogleda učinkovitost dvojice napadača.

Dion Drena BeljoDinamo
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