Prekrasne scene na Maksimiru: Pogledajte poruku koju su Boysi poslali Dalmaciji

U prvoj utakmici trećeg kola HNL-a nogometaši Dinama, aktualni hrvatski prvaci, lako su ostvarili pobjedu na svom Maksimiru, s 4-0 (2-0) su svladali Rudeš.

U prvom poluvremenu Dinamo je postigao dva pogotka, prvi je dao Dion Drena Beljo u sedmoj, a na 2-0 je povećao Lukas Kačavenda u 39. minuti. U nastavku susreta Beljo je u 60. pogodio s bijele točke za 3-0, dok je Arber Hoxha bio strijelac u 63. za 4-0.

Nakon dvije odigrane utakmice Dinamo ima šest bodova jednako kao Osijek, Varaždin i Lokomotiva. Povratnik Rudeš je odradio i treću utakmicu u novoj sezoni te je upisao i treći poraz. Na posljednjem je mjestu ljestvice.

Na otvaranju drugog poluvremena Bad Blue Boysi porukom i pjesmom iskazali su podršku područjima u Dalmaciji koja je u četvrtak navečer zahvatio strašan požar.

"Dinamov sjever uz hrvatski jug", stajalo je na posebnom natpisu, koji je odmah pozdravljen velikim pljeskom sa zapadne tribine, a koji je jasno simbolizirao zajedništvo između sjevera i juga u teškim trenucima zbog jednog od najvećih požara u hrvatskoj povijesti.

Poruku je popratila i pjesma: "Hrvatska mati me rodila, hrvatska zemlja othranila, Hrvat sam bio i Hrvat ću biti, živjela Hrvatska!".