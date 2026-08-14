FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ZA NAJEŽITI SE /

Prekrasne scene na Maksimiru: Pogledajte poruku koju su Boysi poslali Dalmaciji

Prekrasne scene na Maksimiru: Pogledajte poruku koju su Boysi poslali Dalmaciji
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
1 /25
VOYO logo

U prvoj utakmici trećeg kola HNL-a nogometaši Dinama, aktualni hrvatski prvaci, lako su ostvarili pobjedu na svom Maksimiru, s 4-0 (2-0) su svladali Rudeš.

U prvom poluvremenu Dinamo je postigao dva pogotka, prvi je dao Dion Drena Beljo u sedmoj, a na 2-0 je povećao Lukas Kačavenda u 39. minuti. U nastavku susreta Beljo je u 60. pogodio s bijele točke za 3-0, dok je Arber Hoxha bio strijelac u 63. za 4-0.

Nakon dvije odigrane utakmice Dinamo ima šest bodova jednako kao Osijek, Varaždin i Lokomotiva. Povratnik Rudeš je odradio i treću utakmicu u novoj sezoni te je upisao i treći poraz. Na posljednjem je mjestu ljestvice.

Na otvaranju drugog poluvremena Bad Blue Boysi porukom i pjesmom iskazali su podršku područjima u Dalmaciji koja je u četvrtak navečer zahvatio strašan požar. 

"Dinamov sjever uz hrvatski jug", stajalo je na posebnom natpisu, koji je odmah pozdravljen velikim pljeskom sa zapadne tribine, a koji je jasno simbolizirao zajedništvo između sjevera i juga u teškim trenucima zbog jednog od najvećih požara u hrvatskoj povijesti.

Poruku je popratila i pjesma: "Hrvatska mati me rodila, hrvatska zemlja othranila, Hrvat sam bio i Hrvat ću biti, živjela Hrvatska!".

14.8.2026.
22:31
Sportski.net
Marko Prpic/PIXSELL
DinamoBad Blue Boys
Najnovije
Najgledanije
VOYO logo
Pogledaj još galerija