Traper jakne i spitke uz kultne transparente: Evo kako su Boysi podsjetili na kraj 80-ih

Nogometaši Dinama povećali su svoju prednost na vrhu HNL-a na 13 bodova ispred drugog Hajduka sigurnom 7-0 (3-0) domaćom pobjedom protiv Osijeka u susretu 28. kola.

Najveća je ovo pobjeda Dinama protiv Osijeka otkako se igra HNL.

Pogotke za Dinamo zabili su Luka Stojković (21), Gabriel Vidović (31, 62), Miha Zajc (42), Dion Drena Beljo (58-11m, 68) i Josip Mišić (81).

Slavlje Plavih popratili su i Boysi na svojoj tribini. Ove godine traje obilježavanje 40 godina od osnutka, a 'tema' je na tribinama upravo nilo to razdoblje druge polovice 80-ih, ali i devedesetih godina prošlog stoljeća.

Bili su tu stari tranasparenti i zastave, a nosile su se traper jakne i spitke. Lijepo je bilo vidjeti navijače Dinama u plavoj boji koju je eto već dugo zamijenila crna.

Podigli su Boysi i zastavu na kojoj je prvo bijelo polje na hrvatskom grbu, a potom je uslijedila i bakljada u crvenoj, bijeloj i plavoj boji, koje su činile zastavu Hrvatske.