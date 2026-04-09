'NISAM OSJEĆALA RUKE I NOGE' /

Ikona na utakmici doživjela nesreću koja je šokirala svijet: 'Mislila sam da je gotovo'
Foto: RAUL ARBOLEDA/AFP/Profimedia
Jaqueline Carvalho je 15. studenog 2011. godine doživjela tešku nesreću tijekom prve utakmice Panameričkih igara u Guadalajari u Meksiku, u meču protiv Dominikanske Republike. Jaqueline Carvalho i njezina reprezentativna suigračica Fabiana "Fabi" Oliveira imale su dramatičan i težak sudar glavama... Obje igračice pokušale su spasiti istu loptu u obrani, što je rezultiralo silovitim sudarom glavama koji je zaledio dvoranu i sablaznio sportski svijet. Dok je libero Fabi prošla bez težih ozljeda, situacija za Jaqueline bila je kritična. Ostala je ležati. Svi su utrčali na teren, a gledatelji su bili u šoku. Ostala je nepomična na terenu nekoliko minuta prije nego što je na nosilima i u suzama iznesena iz dvorane te hitno prebačena u bolnicu. Jaqueline je priznala da je u prvim sekundama nakon udarca osjetila potpuni gubitak osjeta u rukama i nogama, što ju je prestravilo. 
Jaqueline Maria Pereira de Carvalho Endres jedna je od najboljih brazilskih odbojkašica svih vremena. Njezina karijera je ispunjena olimpijskim zlatima, klupskim titulama, ali i teškim životnim izazovima za koje je Jaqueline Maria Pereira de Carvalho Endres pronašla odgovor.

Priča o uspjehu koja seže daleko od odbojkaškog terena

Zbog svega toga, priča Jaqueline Carvalho je inspirativna za sve. Jer, njezina priča o uspjehu seže daleko izvan odbojkaškog terena. S dva olimpijska zlata, medaljama sa svjetskih prvenstava i statusom legende u domovini, Jaqueline je postala sinonim za brazilsku odbojku i za upornost. Brazilske djevojčice i dječaci, koji počinju trenirati odbojku, sanjaju imati karijeru poput nje. Jaqueline Carvalho je simbol mladih koji izvikuju njezino ime kad igraju odbojku na školskim terenima diljem Brazila...

Jaqueline Carvalho odrasla je u skromnoj brazilskoj radničkoj obitelji koja nije imala puno, ali je imala ljubav i jako veliko razumijevanje za Jaquelineove odbojkaške obveze. Upravo ta skromnost u obitelji i teški uvjeti u kojima je odrasla izgradili su Jaqueline Carvalho karakter u smjeru ratničkog, požrtvovnog. Ona nikad ne odustaje, pa niti kad se možda čini da je utakmica izgubljena, da je izgubljena lopta. Uvijek se baca za loptom, pa makar izgledalo kako će neizbježno završiti u autu. 

Iako je njezina klupska karijera impresivna, Jaqueline Maria Pereira de Carvalho Endres zauvijek će ostati upamćena kao ključna figura zlatne generacije brazilske ženske odbojkaške reprezentacije. Debitirala je za seniorsku vrstu 2001. godine i tijekom 17 godina postala je nezamjenjiv kotačić u stroju izbornika Joséa Roberta Guimarãesa. Vrhunac reprezentativne karijere doživjela je na Olimpijskim igrama. U Pekingu 2008. godine Brazilke su dominantno osvojile zlato, a Jaqueline je bila jedna od najvažnijih igračica. Četiri godine kasnije, u Londonu 2012., povijest se ponovila. U dramatičnom finalu protiv Sjedinjenih Američkih Država, Brazil je slavio s 3-1 nakon što je izgubio prvi set, a Jaqueline je odigrala utakmicu života, postigavši 18 poena.

Osim dva olimpijska zlata, s reprezentacijom je osvojila i dvije srebrne (2006., 2010.) te jednu brončanu medalju (2014.) na svjetskim prvenstvima. U njezinoj riznici trofeja nalazi se i pet zlatnih medalja s World Grand Prixa te zlato (2011.) i srebro (2015.) s Panameričkih igara. Od reprezentativnog dresa oprostila se 2018. godine, želeći se više posvetiti obitelji i klupskoj karijeri.

Jaqueline Carvalho i njezin suprug Murilo Endres, isto odbojkaška legrnda, s kojim je u braku od 2009. godine, čine jedan od najpoznatijih sportskih parova u Brazilu. Njihova veza i obiteljski život često su bili pod svjetlima reflektora, a rođenje sina Arthura postalo je središte njezina svijeta. Nakon povlačenja iz reprezentacije, postala je i medijska ličnost te influencerica, a njezin profil na Instagramu prati više od tri milijuna ljudi.

Iako se činilo da se njezina karijera bliži kraju, Jaqueline je ponovno iznenadila sportsku javnost. Nakon kratkotrajnog i neuspješnog angažmana u klubu Campinas 2023. godine, koji se ugasio zbog financijskih problema, odlučila je uzeti pauzu. No, njezina ljubav prema odbojci bila je jača. Krajem 2025., u 41. godini života, potpisala je za Esporte Clube Pinheiros. Svojim iskustvom pomogla je momčadi da izbori promociju iz druge brazilske lige (Superliga B) u elitni rang natjecanja. Taj povratak dokaz je njezine nevjerojatne posvećenosti i strasti koja je definira kao sportašicu i osobu. Njezina priča nije samo priča o medaljama i titulama, već o snazi, otpornosti i trajnoj ljubavi prema igri koja joj je dala sve.

POGLEDAJTE VIDEO: Radomir Đalović ekskluzivno: 'Ovo je istina o tučnjavi u Mariboru i odlasku iz Turske i Rijeke'

9.4.2026.
7:41
Silvijo Maksan
OdbojkaNesreća
