Ikona na utakmici doživjela nesreću koja je šokirala svijet: 'Mislila sam da je gotovo'
Jaqueline Maria Pereira de Carvalho Endres jedna je od najboljih brazilskih odbojkašica svih vremena. Njezina karijera je ispunjena olimpijskim zlatima, klupskim titulama, ali i teškim životnim izazovima za koje je Jaqueline Maria Pereira de Carvalho Endres pronašla odgovor.
Priča o uspjehu koja seže daleko od odbojkaškog terena
Zbog svega toga, priča Jaqueline Carvalho je inspirativna za sve. Jer, njezina priča o uspjehu seže daleko izvan odbojkaškog terena. S dva olimpijska zlata, medaljama sa svjetskih prvenstava i statusom legende u domovini, Jaqueline je postala sinonim za brazilsku odbojku i za upornost. Brazilske djevojčice i dječaci, koji počinju trenirati odbojku, sanjaju imati karijeru poput nje. Jaqueline Carvalho je simbol mladih koji izvikuju njezino ime kad igraju odbojku na školskim terenima diljem Brazila...
Jaqueline Carvalho odrasla je u skromnoj brazilskoj radničkoj obitelji koja nije imala puno, ali je imala ljubav i jako veliko razumijevanje za Jaquelineove odbojkaške obveze. Upravo ta skromnost u obitelji i teški uvjeti u kojima je odrasla izgradili su Jaqueline Carvalho karakter u smjeru ratničkog, požrtvovnog. Ona nikad ne odustaje, pa niti kad se možda čini da je utakmica izgubljena, da je izgubljena lopta. Uvijek se baca za loptom, pa makar izgledalo kako će neizbježno završiti u autu.
