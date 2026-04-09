Ikona na utakmici doživjela nesreću koja je šokirala svijet: 'Mislila sam da je gotovo'

Iako je njezina klupska karijera impresivna, Jaqueline Maria Pereira de Carvalho Endres zauvijek će ostati upamćena kao ključna figura zlatne generacije brazilske ženske odbojkaške reprezentacije. Debitirala je za seniorsku vrstu 2001. godine i tijekom 17 godina postala je nezamjenjiv kotačić u stroju izbornika Joséa Roberta Guimarãesa. Vrhunac reprezentativne karijere doživjela je na Olimpijskim igrama. U Pekingu 2008. godine Brazilke su dominantno osvojile zlato, a Jaqueline je bila jedna od najvažnijih igračica. Četiri godine kasnije, u Londonu 2012., povijest se ponovila. U dramatičnom finalu protiv Sjedinjenih Američkih Država, Brazil je slavio s 3-1 nakon što je izgubio prvi set, a Jaqueline je odigrala utakmicu života, postigavši 18 poena.

Osim dva olimpijska zlata, s reprezentacijom je osvojila i dvije srebrne (2006., 2010.) te jednu brončanu medalju (2014.) na svjetskim prvenstvima. U njezinoj riznici trofeja nalazi se i pet zlatnih medalja s World Grand Prixa te zlato (2011.) i srebro (2015.) s Panameričkih igara. Od reprezentativnog dresa oprostila se 2018. godine, želeći se više posvetiti obitelji i klupskoj karijeri.

Jaqueline Carvalho i njezin suprug Murilo Endres, s kojim je u braku od 2009. godine, čine jedan od najpoznatijih sportskih parova u Brazilu. Njihova veza i obiteljski život često su bili pod svjetlima reflektora, a rođenje sina Arthura postalo je središte njezina svijeta. Nakon povlačenja iz reprezentacije, postala je i medijska ličnost te influencerica, a njezin profil na Instagramu prati više od tri milijuna ljudi.

Iako se činilo da se njezina karijera bliži kraju, Jaqueline je ponovno iznenadila sportsku javnost. Nakon kratkotrajnog i neuspješnog angažmana u klubu Campinas 2023. godine, koji se ugasio zbog financijskih problema, odlučila je uzeti pauzu. No, njezina ljubav prema odbojci bila je jača. Krajem 2025., u 41. godini života, potpisala je za Esporte Clube Pinheiros. Svojim iskustvom pomogla je momčadi da izbori promociju iz druge brazilske lige (Superliga B) u elitni rang natjecanja.