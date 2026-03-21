Letjele jedna preko drugog, a jedna je nesretnica doživjela groznu nesreću
Žensku biciklističku utrku Milano–San Remo obilježila je nesreća. Deset biciklista doživjelo je stravičan pad 17 kilometara prije cilja. Neki su sletjeli s gornje ceste na donju sporednu, a sve je izgledalo prilično grozno. Neki se nisu dizali, pa su liječnici imali posla.
Na cilju u Sanremu, pobijedila je jedna od favoritkinja, Belgijanka Lotte Kopecky (Team SD Worx - Protime). Ovo joj je bila 55. pobjeda u karijeri, od kojih je 31 ostvarila na jednodnevnim utrkama, prenosi 24ur.com.
Druga je bila Švicarka Noemi Rüegg (EF Education-Oatly), a treća domaća ekipa Eleonora Cailla Gasparrini (UAE Team ADQ). Pobjednika je odlučila sprinterska završnica.
