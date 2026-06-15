Nakon strašnog napada na Kijev: 'Čekali su da to ne naprave prije Trumpovog rođendana'

NEPROCJENJIVA VRIJEDNOST /

Ukrajinski pravoslavni samostan neprocjenjive vrijednosti noćas je završio u plamenu, u valu ruskih napada na Kijev u kojima su stradale četiri osobe, a više od 20 ih je ozlijeđeno. Sve se dogodilo uoči otvaranja ukrajinskih pregovora s Europskom unijom i sastanka G7 u Francuskoj.

Vatra je rano jutros progutala krov i kupolu Katedrale Uspenja u Kijevu koja je pod zaštitom UNESCO-a. Spašavale su se ikone i namještaj, a freske i obnovljeni ikonostas ponovno su oštećeni.

Napad su osudili UNESCO i europske zemlje, dok je Zelenski poručio da Rusija ponovno pokazuje kako nije spremna za razgovore. Sve se dogodilo uoči summita G7 i početka pregovora o ukrajinskom članstvu u Europskoj uniji.

Rat se nastavlja i na terenu, uz ukrajinske napade na ruska naftna postrojenja i probleme s gorivom na Krimu. Više pogledajte u prilogu.