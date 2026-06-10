Britanski list u 'inspekciji' Dubrovnika i turizma: Evo što su zaključili o biseru s juga

Ugledni britanski dnevni list The Telegraph objavio je opsežnu reportažu o Dubrovniku pod naslovom “Dubrovnik je krenuo u rat protiv masovnog turizma. Provjerili smo je li uspio” u kojoj se Dubrovnik ističe kao jedan od vodećih europskih primjera uspješnog upravljanja održivim turizmom.

Autor reportaže i poznati putopisni novinar Greg Dickinson, tijekom višednevnog boravka u Dubrovniku razgovarao je s gradonačelnikom Matom Frankovićem, građanima i turističkim djelatnicima analizirajući promjene koje je Grad proveo posljednjih devet godina kako bi se smanjile negativne posljedice prekomjernog turizma, prenosi Dubrovački dnevnik.

Posebno se osvrnuo na projekt Respect the City koji se provodi od 2017. Telegraph izdvaja mjere koje su unaprijedile kvalitetu života građana i iskustvo posjetitelja. Među njima su ograničavanje broja kruzera, regulacija prometa oko povijesne jezgre, smanjenje onečišćenja te uvođenje sustava rezervacija putem Dubrovnik Passa.

'Ide u pravom smjeru'

Autor piše i kako je Dubrovnik prije devet godina bio simbol nekontroliranog masovnog turizma te kako je sam UNESCO upozoravao na mogućnost gubitka statusa svjetske kulturne baštine.

Telegraph sada zaključuje da se Dubrovnik "kreće u pravom smjeru", tražeći ravnotežu između razvoja turizma i očuvanja kvalitete života lokalaca.

"Dubrovnik je pokazao da destinacija svjetske popularnosti može istovremeno štititi svoje kulturno nasljeđe i kvalitetu života građana. Upravo je održivost ključ budućnosti našeg Grada“, istaknuo je dubrovački gradonačelnik Mato Franković.

U reportaži se posebno ističe kako je Dubrovnik među rijetkim europskim gradovima koji su odlučno reagirali na izazove prekomjernog turizma i da danas predstavlja primjer odgovornog i održivog upravljanja turizmom.