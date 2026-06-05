Produženi vikend izmamio kupače na plaže: Pogledajte prizore iz Splita i Dubrovnika

Produženi vikend i sunčano vrijeme u petak su izmamili brojne građane i turiste na plaže diljem Jadrana, pogotovo u Dubrovniku i Splitu.

U četvrtak su prema Jadranu već krenule lipanjske gužve. Iz HAK-a vozačima savjetuju putovanje u manje prometnim terminima. Promet bi tijekom produženog vikenda moglo usporavati i promjenjivo vrijeme uz pljuskove, grmljavinu i mokre kolnike.

Iako je u središnjim i sjeverozapadnim predjelima pretežno oblačno, ponegdje s kišom, u Dalmaciji je djelomice ili pretežno sunčano. Najviša temperatura je oko 27 °C, što je malo toplije od uobičajenog za početak lipnja.

Kako su uživali kupači na plažama u Dubrovniku i Splitu, pogledajte u galeriji.