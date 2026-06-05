Sjećate li se osebujne Molly s Titanika? Prepolovila se i danas izgleda neprepoznatljivo

Kathy Bates (77) jedna je od najcjenjenijih holivudskih glumica, poznata po Oscarom nagrađenoj ulozi u filmu 'Misery'. Tijekom karijere duge više od pet desetljeća ostvarila je niz nezaboravnih filmskih i televizijskih uloga. Posljednjih godina privukla je veliku pozornost javnosti impresivnom transformacijom, izgubivši oko 45 kilograma zahvaljujući promjenama životnih navika i zdravijem načinu života.