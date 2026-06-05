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Sjećate li se osebujne Molly s Titanika? Prepolovila se i danas izgleda neprepoznatljivo

Sjećate li se osebujne Molly s Titanika? Prepolovila se i danas izgleda neprepoznatljivo
Foto: Ralph Dominguez/MPI/Capital pictures/Profimedia
Rođena kao Kathleen Doyle Bates 28. lipnja 1948. godine u Memphisu u američkoj saveznoj državi Tennessee, studirala je kazališnu umjetnost na Southern Methodist Universityju prije nego što se preselila u New York i započela glumačku karijeru. Prve godine nisu bile lake, a do ozbiljnog proboja stigla je tek nakon dugog niza kazališnih i manjih filmskih uloga.
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Kathy Bates (77) jedna je od najcjenjenijih holivudskih glumica, poznata po Oscarom nagrađenoj ulozi u filmu 'Misery'. Tijekom karijere duge više od pet desetljeća ostvarila je niz nezaboravnih filmskih i televizijskih uloga. Posljednjih godina privukla je veliku pozornost javnosti impresivnom transformacijom, izgubivši oko 45 kilograma zahvaljujući promjenama životnih navika i zdravijem načinu života.

5.6.2026.
13:57
Hot.hr
Supplied by LMK/IPA/IPA/Profimedia
Kathy BatesTransformacija
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