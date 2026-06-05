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Ove fotke dokazuju da bi se neki ljudi zbilja trebali kloniti kuhinje: Prizori su zastrašujući

Ove fotke dokazuju da bi se neki ljudi zbilja trebali kloniti kuhinje: Prizori su zastrašujući
Foto: Reddit
Kuhinja je mjesto kreativnosti, okusa i eksperimentiranja, ali ponekad postaje i scena nespretnosti i pravih katastrofa. Od prolivenih lonaca i spaljenih jela do neočekivanih eksplozija kuhinjskih aparata, svakom kuharu barem jednom dogodi se da stvari izmaknu kontroli.
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Izdvojili smo najurnebesnije primjere nezgoda i nesreća u kuhinji zbog kojih nam se vrte upitnici iznad glave: "Kako im se ovo dogodilo?"

 Bilo da se radi o prosutim loncima, eksplozijama kuhinjskih aparata, kanalizacijskim nesrećama ili neočekivanim eksplozijama šećera i mlijeka, ove priče pokazuju kako kuhinja može biti istovremeno mjesto kreativnosti i potpune katastrofe.

Svaka nezgoda donosi dozu humora, ali i upozorenje - kuhinja nije samo prostor za kuhanje, već i teren za male i velike avanture, gdje je ponekad samo jedan trenutak dovoljan da stvari izmaknu kontroli.

5.6.2026.
7:49
Webcafe.hr
Reddit
KuhinjaNezgodaKaos
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