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BLAGDAN ISPRAZNIO GRAD /

Lijepe brinete plijenile pažnju u centru Zagreba: Pogledajte kako je to izgledalo

Lijepe brinete plijenile pažnju u centru Zagreba: Pogledajte kako je to izgledalo
Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Blagdan Tijelova mnogi su Zagrepčani iskoristili za produženi vikend i bijeg prema obali, o čemu su svjedočile velike gužve na autocestama i naplatnim kućicama Lučko. Zbog toga je središte metropole bilo neuobičajeno mirno, bez gradske vreve i prepunih terasa kafića.

Ipak, centar grada nije ostao potpuno pust. Ulice su ispunile brojne skupine turista koji su uživali u sunčanom i toplom danu, razgledavajući znamenitosti na gradskim trgovima. Posebnu pozornost privukle su djevojke u laganim ljetnim kombinacijama, šarenim haljinama i prozračnim outfitima koji su najavili dolazak pravog ljeta u Zagreb.

Kako je izgledao blagdan u gotovo pustom gradu, pogledajte u galeriji.

4.6.2026.
17:09
Matea Bahovec
Lucija Ocko/PIXSELL
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