Legendarna tenisačica vratila se u Pariz: Svi su gledali što je obukla i u čijem je društvu

Deset godina nakon što je posljednji put podigla trofej Suzanne Lenglen, teniska ikona Marija Šarapova vratila se na parišku zemlju i jednim potezom ukrala pozornost.

Svi su gledali u odjevnu kombinaciju bivše ruske tenisačice, a sjedila je u društvu nekadašnjeg Grand slam pobjednika te ruske manekenke i influencerice.

U posljednjih nekoliko godina Šarapova je izgradila vlastiti brend i kreirala pravo poslovno carstvo s neto vrijednošću procijenjenom na više od 220 milijuna dolara.

Njezin dolazak pokazao je da, iako je reket objesila o klin 2020. godine, njezina zvjezdana moć i sposobnost da dominira naslovnicama ostaju posve neupitni, a više pročitajte u fotogaleriji iznad.