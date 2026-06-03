FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SIBIRSKA TIGRICA /

Legendarna tenisačica vratila se u Pariz: Svi su gledali što je obukla i u čijem je društvu

Legendarna tenisačica vratila se u Pariz: Svi su gledali što je obukla i u čijem je društvu
Foto: Matthieu Mirville/DPPI/Shutterstock Editorial/Profimedia
Deset godina nakon što je posljednji put podigla trofej Suzanne Lenglen, teniska ikona Marija Šarapova vratila se na parišku zemlju i jednim potezom ukrala pozornost.
1 /21
VOYO logo

Deset godina nakon što je posljednji put podigla trofej Suzanne Lenglen, teniska ikona Marija Šarapova vratila se na parišku zemlju i jednim potezom ukrala pozornost.

Svi su gledali u odjevnu kombinaciju bivše ruske tenisačice, a sjedila je u društvu nekadašnjeg Grand slam pobjednika te ruske manekenke i influencerice. 

U posljednjih nekoliko godina Šarapova je izgradila vlastiti brend i kreirala pravo poslovno carstvo s neto vrijednošću procijenjenom na više od 220 milijuna dolara. 

Njezin dolazak pokazao je da, iako je reket objesila o klin 2020. godine, njezina zvjezdana moć i sposobnost da dominira naslovnicama ostaju posve neupitni, a više pročitajte u fotogaleriji iznad.

3.6.2026.
21:43
Sportski.netAntonela Ištvan
Matthieu Mirville/DPPI/Shutterstock Editorial/Profimedia
Marija šarapovaMaria SharapovaRoland GarrosGustavo Kuerten
Najnovije
Najgledanije
VOYO logo
Pogledaj još galerija