Ukrajinka u suzama stigla do povijesnog plasmana pa poručila: 'Opet smo imali tešku noć'

Ukrajinska tenisačica Marta Kostjuk plasirala se u polufinale Roland Garrosa nakon što je u četvrtfinalu svladala sunarodnjakinju Elinu Svitolinu rezultatom 6:3, 2:6, 6:2.

Za 23-godišnju Kostjuk ovo je prvi plasman u polufinale nekog Grand Slam turnira, a ujedno i najbolji rezultat njezine dosadašnje karijere na najvećim teniskim natjecanjima.

Petnaesta nositeljica turnira do pobjede je stigla nakon tri seta, a nakon meča osvrnula se na situaciju u Ukrajini te pobjedu posvetila svom narodu.

„Imali smo tešku noć u Kijevu. Ovu pobjedu posvećujem ukrajinskom narodu i njegovoj otpornosti. Slava Ukrajini“, izjavila je Kostjuk nakon susreta.

Костюк в українському дербі на "Ролан Гаррос" здолала Світоліну та пробилась у півфінал: "В Україні знову була дуже важка ніч. Хочу присвятити цей матч українському народу"https://t.co/hhtOkRnf56 pic.twitter.com/fMQmjbfcZI — Цензор.НЕТ ✍️ (@censor_net) June 2, 2026

Kostjuk je ovim rezultatom postala prva ukrajinska tenisačica koja je izborila plasman u polufinale Roland Garrosa.

U borbi za finale igrat će protiv Ruskinje Mirre Andrejeve, koja je također prvi put stigla do završnice pariškog Grand Slam turnira.

Ukrajinska tenisačica nakon pobjede zahvalila je i svojoj protivnici Elini Svitolini.

„Želim istaknuti Elinin doprinos ukrajinskom tenisu i svemu što je učinila za naš sport. Zahvaljujem joj na ovom meču“, rekla je Kostjuk.

Polufinalni dvoboj Kostjuk i Andrejeve na rasporedu je u završnici tjedna, a pobjednica će izboriti nastup u finalu Roland Garrosa.