Potresne scene na Roland Garrosu: Ukrajinka kroz suze otkrila što se dogodilo u domovini

Ukrajinska tenisačica Marta Kostjuk uspješno je otvorila nastup na Roland Garrosu pobjedom u prvom kolu, svladavši Oxanu Selechmetevu sa 6:2, 6:3. Ipak, njezina pobjeda ostala je u sjeni izrazito emotivnih scena i potresne ispovijesti nakon meča.

Nakon susreta, 23-godišnja Kostjuk nije mogla sakriti emocije tijekom intervjua na terenu, gdje je kroz suze opisala koliko joj je meč bio psihički težak.

U konferenciji za medije dodatno je pojasnila razloge svoje uznemirenosti, otkrivši kako je tijekom jutra saznala za napad u blizini obiteljskog doma u Ukrajini. Pritom je novinarima pokazala fotografiju zgrade zahvaćene požarom, svega stotinjak metara od mjesta gdje su u tom trenutku bili njezina majka, sestra i prabaka.

Iako nitko od članova njezine obitelji i bliskih ljudi nije ozlijeđen, Kostjuk je priznala da žive u stalnom strahu.

„Cijelo jutro osjećala sam mučninu jer sam razmišljala o tome da, da je požar bio samo malo bliže, danas možda ne bih imala majku i sestru“, rekla je potresena Ukrajinka.

Dodala je kako je unatoč svemu odlučila izaći na teren i odigrati meč, iako nije znala hoće li moći kontrolirati emocije.

„Nisam razmišljala o povlačenju jer su svi bili živi i sigurni, ali tijekom meča bilo je trenutaka kada su mi misli odlazile na to što se dogodilo“, istaknula je Kostjuk.

Ukrajinska tenisačica, jedna od najglasnijih sportašica kada je riječ o ruskoj invaziji na njezinu zemlju, ponovno je naglasila koliko joj je situacija u domovini emocionalno teška. Također, nije došlo do uobičajenog rukovanja s protivnicom, u skladu s dugogodišnjim stavom ukrajinskih igračica prema tenisačicama iz Rusije i Bjelorusije.

Publika na stadionu pružila joj je snažnu podršku, a Kostjuk je na kraju emotivnog razgovora poručila: „Plakala sam cijelo jutro, danas ne želim govoriti o sebi.“