Trump: 'Postignut je sporazum s Iranom'

Američki predsjednik Donald Trump rekao je da je postignut sporazum s Iranom i da će SAD prekinuti svoju pomorsku blokadu te zemlje.

Teheran nije odmah potvrdio sporazum. Ključni posrednik Pakistan rekao je da će se službena ceremonija potpisivanja održati u Švicarskoj u petak, objavio je CNN.

Očekuje se da će potpisivanje memoranduma o razumijevanju između Washingtona i Teherana započeti još 60 dana pregovora o okončanju rata. Američki i iranski dužnosnici izdali su oprečne poruke o uvjetima sporazuma .

Ranije u nedjelju, Trump je oštro kritizirao Izrael zbog napada u Bejrutu, koji je prijetio ugroziti diplomatske napore. Visoki iranski sigurnosni dužnosnik upozorio je da je Libanon jedna od Teheranovih "crvenih linija" u pregovorima.

I pakistanski premijer Shehbaz Sharif potvrdio je na svojim društvenim mrežama da je postignut dogovor.

Napisao je: "Nakon intenzivnih pregovora, sa zadovoljstvom objavljujemo da je postignut mirovni sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Islamske Republike Iran. Obje strane proglasile su trenutačni i trajni prekid vojnih operacija na svim bojištima, uključujući i Libanon.

Službena ceremonija potpisivanja održat će se u petak, 19. lipnja, u Švicarskoj.

Željeli bismo zahvaliti Sjedinjenim Američkim Državama i Islamskoj Republici Iran na njihovoj predanosti pronalaženju diplomatskog rješenja sukoba. Također upućujemo iskrenu zahvalnost našoj braći u ovom posredničkom procesu, mudrom vodstvu Države Katar, na potpori u postizanju ovog sporazuma. Posebno zahvaljujemo i vizionarskom vodstvu Kraljevine Saudijske Arabije i Republike Turske na njihovom iznimnom doprinosu ovom procesu.

S obzirom na to da je sporazum sada postignut, posrednici će tijekom ovog tjedna organizirati niz sastanaka. Ti razgovori prije provedbe sporazuma postavit će temelje za tehničke pregovore i službenu ceremoniju potpisivanja."