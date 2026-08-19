Zabio Dinamu, a onda oduševio izjavom o Maksimiru

Dinamo i Viking odigrali su 2:2 na Maksimiru u prvoj utakmici play-offa Lige prvaka. Modri su krenuli furiozno i već do 10. minute vodili 2:0, no Norvežani su se vratili do poluvremena.

Jedan od junaka Vikinga bio je Zlatko Tripić (33), Riječanin koji je odrastao u Norveškoj i danas je kapetan kluba. U 226 nastupa za Viking zabio je 75 golova i upisao 97 asistencija.

Tripić je protiv Dinama postigao važan pogodak i burno ga proslavio, unatoč tome što je rođen u Rijeci.

"Veselio sam se golu. Vratio nas je u igru i bio je jako važan", objasnio je nakon utakmice.

Posebno je pohvalio atmosferu na Maksimiru i poručio da Viking u uzvratu vjeruje u prolaz.

"Pokazali smo da možemo igrati protiv velike momčadi. Znamo da možemo i moramo bolje ako želimo proći. Čeka nas otvorena borba", rekao je Tripić.

Uzvrat se igra za tjedan dana u Stavangeru, a pobjednik dvoboja izborit će plasman u ligašku fazu Lige prvaka.