FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
TRIPIĆ OTVORENO /

Zabio Dinamu, a onda oduševio izjavom o Maksimiru

Zabio Dinamu, a onda oduševio izjavom o Maksimiru
×
Foto: NTB, NTB/Alamy/Profimedia

Posebno je pohvalio atmosferu na Maksimiru i poručio da Viking u uzvratu vjeruje u prolaz

19.8.2026.
13:16
Sportski.net
NTB, NTB/Alamy/Profimedia
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Dinamo i Viking odigrali su 2:2 na Maksimiru u prvoj utakmici play-offa Lige prvaka. Modri su krenuli furiozno i već do 10. minute vodili 2:0, no Norvežani su se vratili do poluvremena.

Jedan od junaka Vikinga bio je Zlatko Tripić (33), Riječanin koji je odrastao u Norveškoj i danas je kapetan kluba. U 226 nastupa za Viking zabio je 75 golova i upisao 97 asistencija.

Tripić je protiv Dinama postigao važan pogodak i burno ga proslavio, unatoč tome što je rođen u Rijeci.

"Veselio sam se golu. Vratio nas je u igru i bio je jako važan", objasnio je nakon utakmice.

Posebno je pohvalio atmosferu na Maksimiru i poručio da Viking u uzvratu vjeruje u prolaz.

"Pokazali smo da možemo igrati protiv velike momčadi. Znamo da možemo i moramo bolje ako želimo proći. Čeka nas otvorena borba", rekao je Tripić.

Uzvrat se igra za tjedan dana u Stavangeru, a pobjednik dvoboja izborit će plasman u ligašku fazu Lige prvaka.

DinamoVikingLiga Prvaka
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike