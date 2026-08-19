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NJEZINA ŽELJA /

Poznato kako će izgledati posljednji ispraćaj kolumnistice i spisateljice Vedrane Rudan

Poznato kako će izgledati posljednji ispraćaj kolumnistice i spisateljice Vedrane Rudan
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Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Posljednji ispraćaj bit će u skladu s njezinom željom koju će obitelj poštovati

19.8.2026.
13:54
Hot.hr
Goran Kovacic/PIXSELL
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U utorak je objavljena tužna vijest da je u 77. godini preminula Vedrana Rudan, jedna od najprepoznatljivijih i najosebujnijih književnica i kolumnistica s ovih prostora. Otišla je nakon duge i teške bolesti, a vijest o njezinoj smrti odjeknula je u javnosti.

Na njezinoj službenoj stranici objavljeno je da je ''Vedrana otišla na područje bez signala'' - rečenica koja je mnoge dirnula jer je upravo ona ranije govorila o smrti na svoj osebujan, izravan način.

Poznato kako će izgledati posljednji ispraćaj kolumnistice i spisateljice Vedrane Rudan
Foto: M.M./ATAImages/PIXSELL

Posljednji ispraćaj bit će organiziran u najužem obiteljskom krugu, u skladu s njezinom željom koju će obitelj poštovati, piše Slobodna Dalmacija. Zbog njezine želje za privatnošću, mjesto i vrijeme ispraćaja neće biti objavljeni. 

Vedrana Rudan iza sebe ostavlja bogat književni opus, brojne kolumne i, prije svega, prepoznatljiv glas koji je desetljećima nemilosrdno progovarao o društvu, politici, ženama, bolesti i životu.  

Vedrana RudanSprovod
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