Poznato kako će izgledati posljednji ispraćaj kolumnistice i spisateljice Vedrane Rudan

U utorak je objavljena tužna vijest da je u 77. godini preminula Vedrana Rudan, jedna od najprepoznatljivijih i najosebujnijih književnica i kolumnistica s ovih prostora. Otišla je nakon duge i teške bolesti, a vijest o njezinoj smrti odjeknula je u javnosti.

Na njezinoj službenoj stranici objavljeno je da je ''Vedrana otišla na područje bez signala'' - rečenica koja je mnoge dirnula jer je upravo ona ranije govorila o smrti na svoj osebujan, izravan način.

Foto: M.M./ATAImages/PIXSELL

Posljednji ispraćaj bit će organiziran u najužem obiteljskom krugu, u skladu s njezinom željom koju će obitelj poštovati, piše Slobodna Dalmacija. Zbog njezine želje za privatnošću, mjesto i vrijeme ispraćaja neće biti objavljeni.

Vedrana Rudan iza sebe ostavlja bogat književni opus, brojne kolumne i, prije svega, prepoznatljiv glas koji je desetljećima nemilosrdno progovarao o društvu, politici, ženama, bolesti i životu.