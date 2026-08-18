Vedrana Rudan u posljednjoj kolumni ostavila snažnu poruku: 'Izađite na ulice...'

Hrvatska književnica i kolumnistica Vedrana Rudan preminula je ranije danas nakon teške borbe s karcinomom. Vijest o njezinoj smrti objavljena je na njezinoj službenoj stranici kratkom porukom: "Vedrana je otišla na područje bez signala." Do samog kraja ostala je vjerna pisanju i prepoznatljivom britkom stilu, a njezina posljednja kolumna, objavljena svega nekoliko tjedana prije smrti, danas posebno odzvanja.

Rudan je posljednju kolumnu objavila 26. srpnja na svom blogu "Djevojka u zagrljaju metastaza", a naslovila ju je "Medicinske sestre odahnut će kad izdahnu". Iako se u tom razdoblju i sama borila s teškom bolešću, u središte svog posljednjeg teksta nije stavila sebe, već medicinske sestre s riječke onkologije i teške uvjete u kojima svakodnevno brinu o pacijentima.

Pisala je o iscrpljujućim smjenama, prekovremenom radu i požrtvovnosti medicinskih sestara koje su bile uz nju tijekom liječenja. Prisjetila se kako su joj usred noći provjeravale stanje, rano ujutro mjerile tlak i temperaturu te joj pomagale u trenucima kada više nije mogla sve učiniti sama. Otvoreno je pisala i o vlastitom stanju te tome koliko je zbog bolesti postala ovisna o pomoći drugih. Otkrila je da se kod kuće o njoj brinula obitelj, koja joj je pripremala hranu i čaj te pomagala u svakodnevnim potrebama. Priznala je i da joj je teško padalo što više nije mogla biti samostalna. "Sram me je. Na koje sam grane pala", priznala je, a članovi obitelji odgovarali su joj jednostavno: "Ti si naša."

Upravo je pitanje uvjeta njihova rada postalo glavna poruka teksta. Rudan se zapitala mogu li iscrpljujuće smjene doista biti samo dio nečijeg poziva te ponovno, u svom prepoznatljivom stilu, žestoko kritizirala sustav. Posljednje retke svoje posljednje kolumne nije posvetila sebi niti vlastitoj bolesti. Umjesto toga obratila se svim građanima, odnosno ljudima koji će se možda jednoga dana i sami naći u ulozi pacijenata i ovisiti o istom zdravstvenom sustavu.

"Kako ne kužite, slijepci! Budući bolesnici! Izađite na ulice i svim se snagama borite protiv Države koja je rak za Hrvatsku", napisala je.

Bile su to posljednje riječi posljednje kolumne koju je Vedrana Rudan objavila na svojoj stranici. Tekst koji je tada bio još jedna njezina beskompromisna kritika sustava, nakon vijesti o njezinoj smrti dobio je posebno težak prizvuk.