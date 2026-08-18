Izazivala je polemike, a sad se cijela regija oprašta od nje: Tko je bila Vedrana Rudan?

Vijest o smrti Vedrane Rudan rastužila je brojne čitatelje diljem Hrvatske i regije. Hrvatska književnica, novinarka i kolumnistica preminula je u 77. godini života nakon teške bolesti, a iza sebe je ostavila bogat književni opus i desetljeća javnog djelovanja u kojima je bez zadrške govorila o temama o kojima su drugi često šutjeli.

Vedrana Rudan rođena je 29. listopada 1949. godine u Opatiji, a odrasla je u Mošćeničkoj Dragi. Završila je studij hrvatskog i njemačkog jezika na Pedagoškoj akademiji u Rijeci.

Prije nego što je postala jedno od najprepoznatljivijih imena domaće književne i medijske scene, radila je različite poslove. Bila je učiteljica, turistička vodičica i prevoditeljica, a najveći dio profesionalnog života vezala je uz novinarstvo i medije. Radila je na radiju te pisala za brojne hrvatske novine i časopise.

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Prepoznatljivi britki komentari i beskompromisni stavovi

Širu je javnost osvojila, ali i često provocirala, svojim britkim komentarima i beskompromisnim stavovima. Pisala je o politici, društvu, braku, obitelji, položaju žena, novcu, starenju i smrti, pritom se rijetko obazirući na to hoće li njezine riječi nekoga naljutiti.

Upravo je takav pristup postao njezin zaštitni znak. Rudan nije uljepšavala stvarnost niti je bježala od tema koje su mnogima bile neugodne. Njezine su kolumne često izazivale burne reakcije i polemike, no upravo su joj iskrenost i prepoznatljiv stil donijeli velik broj vjernih čitatelja.

Njezina književna djela čitala su se diljem regije, a neka su prevedena i objavljena i izvan Hrvatske. Kroz književnost i javne istupe izgradila je status jedne od najprovokativnijih i najbeskompromisnijih autorica domaće scene.

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O bolesti je govorila bez tabua

Kada joj je dijagnosticirana teška bolest, Rudan ni tada nije odustala od onoga što je radila cijeloga života – govorila je otvoreno i bez uljepšavanja.

U svojim tekstovima opisivala je iscrpljenost, bolnička liječenja, bol i suočavanje s metastazama. Nije skrivala strahove, ali ni vlastite stavove o tome kako želi provesti posljednje razdoblje života.

Početkom 2025. otvoreno je govorila i o eutanaziji te isticala kako pod svaku cijenu želi izbjeći dugotrajno i mučno „umiranje na rate“. I u najtežim trenucima ostala je vjerna sebi – izravna, britka i spremna javno progovoriti o onome o čemu se mnogi ne usuđuju govoriti.

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Do samoga kraja nastavila je pisati

U posljednjoj kolumni, objavljenoj svega nekoliko tjedana prije smrti, svoje je riječi posvetila ljudima koji su joj bili oslonac tijekom najtežih dana. Bio je to još jedan podsjetnik na njezinu sposobnost da i u najtežim životnim okolnostima pronađe način da svoje iskustvo pretoči u riječi.

Vedrana Rudan tako je do samoga kraja ostala ono što je bila desetljećima – autorica koja nije pristajala na šutnju.