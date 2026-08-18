Službeni profil Vedrane Rudan: 'Otišla je na područje bez signala'

Na službenoj Facebook stranici književnice i kolumnistice Vedrane Rudan )76) jutros je osvanula je kratka objava.

„Vedrana je otišla na područje bez signala“, stoji u objavi na njezinoj službenoj stranici.

Bolovala od rijetkog oblika raka

Rudan je posljednjih godina otvoreno govorila o teškoj bolesti. Bolovala je od vrlo rijetkog oblika raka – raka žučnih kanalića, o kojem je svojedobno iskreno pisala na svojem blogu.

„Moj je rak je*eno rijedak, zove se rak žučnih kanalića, čini mi se. Nisam pročitala ni otpusno pismo ni tip ni Internet prognoze“, napisala je tada, ne odustajući od svog prepoznatljivog, britkog stila.

Otkrila je i da je prema informacijama na koje je naišla riječ o vrlo ozbiljnoj dijagnozi.

„Doduše negdje sam naletjela da od prvih simptoma do smrti imaš čak tri mjeseca da prevariš muža, razbaštiniš djecu ili ljubavnika pošalješ u kurac. I nije neki rok“, napisala je Rudan.

Unatoč teškoj dijagnozi, nastavila je otvoreno govoriti o svojoj bolesti, ali i o liječenju kroz koje je prolazila.

„Samo 5% sretnika može se operirati. Ta sam“, napisala je tada te opisala kako je prije operacije otišla u Radiochirurgiju u Svetoj Nedelji, gdje joj je tumor tretiran zračenjem.

„Spalili su mi rak i džep jer nisam ‘ušla u kvotu’. Naime, država ima sporazum sa tom ustanovom po kome određeni broj Hrvatica i Hrvata ulazi u ‘kvotu’. Ostali ili crknu od raka ili im u pomoć uskoče prijatelji“, napisala je.